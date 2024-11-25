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板橋詭異紅衣女路邊推倒女童 母目睹怒告、警鎖定追凶中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市45歲許女昨天傍晚在板橋區中正路人行道上，見1名女童站在一旁竟突然出手將女童推倒，導致女童頭皮及左手擦傷。女童母親在旁目睹立即喝斥許女並報警。海山警到場時許女已離開現場，警方已鎖定許女身分，將通知到案並依傷害罪送辦。

陳女在臉書社團我是板橋人PO文稱，昨天傍晚5時許與女兒至板橋區中正路屈臣氏商店購物，買完後請女兒在人行道等待，陳女則至一旁準備牽車，不料此時有1名穿著紅衣的婦人，突然無故出手將女兒推倒，陳女見狀立即奔上前抱起倒地的女兒，並怒斥紅衣婦表示要報警。不料該名紅衣婦竟無所謂的說：「好啊，報警啊，我自己也受傷了。」

海山警獲報趕抵現場，發現動手的紅衣婦人已經離開，陳女堅持對該名紅衣婦提告。警方立即調閱路口監視器，鎖定涉案許女身分並通知她到案說明，詢後將依傷害罪嫌送辦。

穿紅衣的許女(紅圈處)及正在正在牽機車的陳女。記者黃子騰／翻攝
穿紅衣的許女(紅圈處)及正在正在牽機車的陳女。記者黃子騰／翻攝
民眾拍下該名推倒女童的紅衣婦人。圖／擷取自臉書社團我是板橋人
民眾拍下該名推倒女童的紅衣婦人。圖／擷取自臉書社團我是板橋人

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