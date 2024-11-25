與母視訊竟目睹墜湖女兒急報案 母被救起送醫不治

57歲宋女昨天深夜酒後來到新北市汐止區金龍湖，與女兒視訊通話過程中竟不慎墜落湖中，女兒見狀焦急的立即報警。新北市消防局與汐止警方獲報趕抵，經一小時搜救後尋獲宋女，但宋女已無呼吸心跳，送醫急救不治，確切死因仍待檢警相驗釐清。

汐止警方昨天深夜11時許接獲報案，湖前街金龍湖有人掉落水中。警方及救護人員獲報趕抵，經一小時左右搜救後將墜湖的57歲宋女救起，但宋女已無呼吸心跳，經送往三軍總醫院救治後宣告不治。

據了解，不慎落水身亡的宋女，昨天晚間出門後來到汐止區金龍湖畔，宋女疑因酒後情緒不佳，與女兒透過視訊進行通話時不慎翻越湖畔欄杆落水，女兒雖立即報警搜救，但遺憾的是宋女被救起後仍宣告不治。目前警方已通報檢察官進行相驗，釐清宋女確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980