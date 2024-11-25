穿白袍在台大兒童醫院假扮醫生 她偷查別人病史起訴

李姓女子多次假冒醫師進出入國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院，利用機會以醫院護理站的終端電腦查詢病人的病史等資料，台北地檢署偵查，今天依違反個人資料保護法起訴李女。

李女自2023年12月4日起即穿著自製的醫師白袍，佯稱是日本東京大學住院醫師來台的交換醫師，並多次進出台大兒童醫院。

檢方指控，2023年12月14日晚間7時，李女在台大兒童醫院5樓的護理站內，利用吳姓醫師使用護理站終端電腦以自身帳號、密碼登入但未登出的機會，接續使用電腦查詢住院及急診病人的資料，當天晚上11時23分登出終端電腦。