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男開車載妻兒兜風火燒車釀2死1傷 可憐小五兒是足球隊員

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣昨深夜發生重大車禍，24日晚間近11點，李男開車載妻兒兜風，行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處，不明原因自撞民宅車輛起火，後座兒子當場死亡，妻子劉女送醫不治，李男酒測值為零。該路口轉彎幅度大，夜晚又無照明，詳細車禍原因待調查。

屏東縣消防局獲報後，派遣高樹、鹽埔、三地門及瑪家分隊出動各式車輛6車12人前往，初期由鹽埔分隊小隊長吳先貴帶隊搶救，據報現場為一台自小客車自撞民宅後起火燃燒，火勢在晚間11點5分撲滅，在車內後座發現男童，當場死亡。38歲劉女意識模糊，左腳骨折送往醫不治。41歲李男意識清醒，左腳踝骨折送醫救治，酒測值為零。

據了解，夫妻感情融洽，經常會出門露營，在九如鄉經營米行，小五的兒子是學校足球隊員，擔任後衛、守門員，個性乖巧。校方也啟動校園相關輔導關懷。

事發路口，沿山公路185線與進入高樹鄉廣興村三岔路口，轉彎幅度相當大，約45度轉彎，夜間沒有照明設施，一旁就是墳墓區。該路段限速60。據了解，有人說，李男當時車子開很快。

由於現場汽車起火燃燒，車內行車記錄器都被燒毀，周邊沒有監視器畫面，僅校門口前，車禍肇事原因仍待調查釐清。

屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
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屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣高樹鄉24日深夜發生重大車禍，李男一家三口開車行經高樹鄉廣興村中正路段，廣興校區旁轉彎處時，不明原因撞上民宅後火燒車，釀兩死一傷。記者劉星君／翻攝
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