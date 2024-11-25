台南男子騎機車邊滑手機 連後座小孩也在滑、警將開罰

台南網友爆料，昨天有男子騎機車行經台南市安南區長和路一段時，一邊騎車一邊滑看手機，相當危險。警方今天說，依照道路交通管理處罰條例，騎機車使用手機可開罰1000元。

有網友PO文在社會事新聞影音臉書社群 ，昨天中午近12點，有男子騎機車行經安南區長和路一段時，一邊騎車一邊滑看手機，使用手機，後座小孩也在滑手機，都十分危險，大人這樣做也是不良示範。