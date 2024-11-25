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台南男子騎機車邊滑手機 連後座小孩也在滑、警將開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南網友爆料，昨天有男子騎機車行經台南市安南區長和路一段時，一邊騎車一邊滑看手機，相當危險。警方今天說，依照道路交通管理處罰條例，騎機車使用手機可開罰1000元。

有網友PO文在社會事新聞影音臉書社群 ，昨天中午近12點，有男子騎機車行經安南區長和路一段時，一邊騎車一邊滑看手機，使用手機，後座小孩也在滑手機，都十分危險，大人這樣做也是不良示範。

轄區台南市警三分局說，警方雖未接獲民眾報案，但是依道路交通管理處罰條例31條之1規定，騎機車使用手機可開罰1000元，開汽車使用手機行駛當中，處罰3000元。警方呼籲民眾，千萬別在道路行駛中以手持方式使用行動電話，如有滑手機必要時，應將車輛依規定妥適停放，以避免造成無法彌補的傷害。

男子昨天中午騎機車行經台南市安南區長和路一段時，一邊騎車一邊滑看手機，相當危險。警方今天說，依照道路交通管理處罰條例，騎機車使用手機可開罰1000元。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書社群
男子昨天中午騎機車行經台南市安南區長和路一段時，一邊騎車一邊滑看手機，相當危險。警方今天說，依照道路交通管理處罰條例，騎機車使用手機可開罰1000元。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書社群

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