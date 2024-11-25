八旬老翁外出走失呆坐路邊 暖警巡邏發現協助返家

台南市81歲曾姓老翁外出走失5個小時，因體力不支，呆坐在中西區金華路國小旁，昨晚8點派出所員警巡邏經過發現，上前關心，發現老翁年事已高記憶力退化，也忘了自己的年籍資料，所幸老翁身上有身分證，員警循線查得家屬聯繫方式，通知家屬帶回家團聚。

台南市警二分局長樂派出所所長施明昌、警員鄭至言，昨晚巡邏行經中西區金華路四段一間國小旁，發現老翁呆坐在路邊神情茫然，員警立即上前關心，隨後查知他的身分，便通知其家屬前來將老翁帶回。

據了解，曾姓老翁住在台南市南區，昨天下午3點多獨自出門，因他患有輕微失智症，症狀發作的時候會依照以前的記憶坐計程車去某些地方，家屬也不清楚老翁到底會去哪裡，家人擔心不已。家屬接獲警方通知尋獲老翁後，稱讚警察積極幫忙，感謝員警熱心助人。