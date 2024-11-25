快訊

中華隊奪冠…郭國文要「辜仲諒加碼1億」網轟丟臉 游淑慧：立委好大笑死人

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

Team Taiwan！台股開盤上漲91.7點 台積電上漲5元

八旬老翁外出走失呆坐路邊 暖警巡邏發現協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市81歲曾姓老翁外出走失5個小時，因體力不支，呆坐在中西區金華路國小旁，昨晚8點派出所員警巡邏經過發現，上前關心，發現老翁年事已高記憶力退化，也忘了自己的年籍資料，所幸老翁身上有身分證，員警循線查得家屬聯繫方式，通知家屬帶回家團聚。

台南市警二分局長樂派出所所長施明昌、警員鄭至言，昨晚巡邏行經中西區金華路四段一間國小旁，發現老翁呆坐在路邊神情茫然，員警立即上前關心，隨後查知他的身分，便通知其家屬前來將老翁帶回。

據了解，曾姓老翁住在台南市南區，昨天下午3點多獨自出門，因他患有輕微失智症，症狀發作的時候會依照以前的記憶坐計程車去某些地方，家屬也不清楚老翁到底會去哪裡，家人擔心不已。家屬接獲警方通知尋獲老翁後，稱讚警察積極幫忙，感謝員警熱心助人。

警方呼籲，邁入老年化的社會，民眾家中如有高齡長者，務必多加留意看顧，且近年來失智年齡有下滑趨勢，請民眾多加關心身邊的家人和朋友，且應隨時留意老人家活動範圍，如有相關徵兆，請立即前往就醫並申請「愛心手鍊」，另可向警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，若不慎走失，尋獲時可快速辨識身分並即時聯繫家屬。

台南市警二分局長樂所警員鄭至言（左），查得曾姓老翁（右）的身分，通知其家屬（中）帶返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局長樂所警員鄭至言（左），查得曾姓老翁（右）的身分，通知其家屬（中）帶返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局長樂派出所所長施明昌（左）、警員鄭至言（右），熱心協助走失老翁返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局長樂派出所所長施明昌（左）、警員鄭至言（右），熱心協助走失老翁返家。記者黃宣翰／翻攝

台南 失智症

延伸閱讀

影／彰化73歲老翁過馬路被無照18歲騎士撞倒 慘遭汽車輾斃畫面曝

彰化秀水73歲老翁出門散步穿越馬路 連遭機車、汽車撞擊死亡

苗縣77歲老翁突失聯逾10小時 原因竟是被房間衣櫃壓住

匯20萬才能「交朋友」 南投老翁險被詐遭警攔阻

相關新聞

車闖二林馬拉松賽道 9歲童遭撞死

彰化縣、台中市兩地馬拉松昨都發生車禍意外，釀1死1傷。一名9歲男童昨跟著父親參加在彰化二林鎮開跑的公益馬拉松，卻遭闖入管...

中市霧峰乾溪橋前行人挨撞 1家2重傷

中市霧峰前天發生重大車禍，一輛休旅車偏離車道，暴衝撞上路口行人賴姓一家4口，賴男和岳母遭撞飛重傷，賴妻推著嬰兒車及時閃過...

影／摔車瞬間曝光！合歡山超車打滑 2少年遭水泥車輾斃

南投仁愛台14線埔霧公路昨天發生死亡車禍，2名17歲少年共乘機車行經人止關路段，從右側欲超越1輛水泥預拌車，機車打滑摔倒...

台南男子騎機車邊滑手機 連後座小孩也在滑、警將開罰

台南網友爆料，昨天有男子騎機車行經台南市安南區長和路一段時，一邊騎車一邊滑看手機，相當危險。警方今天說，依照道路交通管理...

八旬老翁外出走失呆坐路邊 暖警巡邏發現協助返家

台南市81歲曾姓老翁外出走失5個小時，因體力不支，呆坐在中西區金華路國小旁，昨晚8點派出所員警巡邏經過發現，上前關心，發...

國道中山高嘉義交流道火燒車 1男不幸燒死車內

國道中山高嘉義交流道今天凌晨發生一起火燒車事故，有名男子疑逃生不及燒死在車內，詳細事故原因由國道警方調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。