國道中山高嘉義交流道火燒車 1男不幸燒死車內
國道中山高嘉義交流道今天凌晨發生一起火燒車事故，有名男子疑逃生不及燒死在車內，詳細事故原因由國道警方調查中。
警方表示，今天凌晨2點39分，在國道1號南向272.8公里（嘉義系統路段）發生火燒車事故初步調查，為賴男駕駛自小客車因不明原因擦撞內側護欄後逆向停於中線車道，後方呂男及洪男駕車行駛於中線車道，再分別撞擊賴男所駕駛自小客車，致使該車起火燃燒。
事故造成賴男受困車內死亡，另呂男及洪男2名駕駛人無受傷，酒測值均為0，詳細肇事經過後續由國道警方持續調查處理中。
警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
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