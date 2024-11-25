南台灣屏東旅遊當心 46處科技執法待命中、有8處明年1月啟用

降低交通事故發生，屏東縣全縣共設置46處科技執法點，涵蓋區間測速、違停偵測、路口多功能監測及車不讓人偵測等功能，根據統計，對比設置地點，多數地點違規件數均下降，整體事故發生率下降約10％。46歲科技執法點，有8處明年2025年1月正式啟用。

屏東縣警局交通隊指出，今年度新增8處科技執法設備現為宣導期，2025年1月正式啟用，這些新增點位涵蓋重要道路與高風險區域，透過24小時監控，有效遏制交通違規行為。

根據統計，對比各設置地點於2023全年及2024年1月至7月的違規舉發數據，多數地點的違規件數均顯著下降。經對設置路段交通事故月平均值分析，整體事故發生率下降約10％，下降最多有台26線車城鄉中山與新興路口及東港鎮中山路與光復路口，各減少63％事故件數，另新園鄉臥龍路與義仁路口減少44％事故、潮州鎮新生路與民治路口減少36％事故。

交通隊指出，為進一步提升事故防制成效，將定期檢視設置地點必要性，並依據交通現況調整取締項目；同時，強化現場警示標誌與告示牌面，增加違規行為的可見性，進一步提醒駕駛人遵守規範。此外，持續透過多元管道進行宣導，讓民眾理解科技執法的意涵，逐步養成守法意識。