1晚2起！繼中州站 又有行人闖新豐平交道遭區間車撞擊

昨晚11時38分於竹北=新豐間新豐南方平交道（K96+179），發生行人侵入路線，致遭2264次區間車撞及。區間車示意圖，非本文所提事故列車。聯合報系資料照

台鐵昨天1日發生2起行人闖越軌道事故，繼昨晚6時28分中洲車站至仁德車站間人員闖入後，昨晚11時38分又有行人闖入竹北至新豐車站間的平交道，遭到2264次區間車撞擊，列車一度以單線雙向慢速行駛，直到晚間23時39分恢復雙線通車，後續影響7列次、117分鐘。

昨天晚間6時28分於中洲站北邊東正線（K369+300處），有行人侵入路線，遭3029次區間車撞及，行人被撞到東正線路線外，晚間6時48分尋獲被撞傷者，晚間7時01分救護人員確定闖入者已死亡，經路警蒐證後，通知於20時12分放行，影響18列454分。

台鐵表示，才剛發生中洲至仁德車站的不幸事故後，晚間11時38分於竹北=新豐間新豐南方平交道（K96+179），再發生行人侵入路線，遭2264次區間車撞及，竹北至新豐間以東正線單線雙向行車。

台鐵表示，被撞者於晚間11時20分由救護車送醫，經路警蒐證後，通知於晚間11時39分放行並恢復雙線行車，2264次區間車新豐至七堵間停駛，全部旅客約240人由1298次現場辦理接駁，1298次接駁完畢於晚間11時48進入新豐站，影響7列117分。