快訊

驚喜！大谷翔平轉發IG 祝賀中華隊12強賽奪冠

12強賽／衛冕失利！日本隊時隔5793天被完封 日媒痛批「屈辱」

12強賽／中華隊「打擊三流」？辜仲諒澄清沒說過：WBSC跟我說的

聽新聞
0:00 / 0:00

1晚2起！繼中州站 又有行人闖新豐平交道遭區間車撞擊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

昨晚11時38分於竹北=新豐間新豐南方平交道（K96+179），發生行人侵入路線，致遭2264次區間車撞及。區間車示意圖，非本文所提事故列車。聯合報系資料照
昨晚11時38分於竹北=新豐間新豐南方平交道（K96+179），發生行人侵入路線，致遭2264次區間車撞及。區間車示意圖，非本文所提事故列車。聯合報系資料照

台鐵昨天1日發生2起行人闖越軌道事故，繼昨晚6時28分中洲車站至仁德車站間人員闖入後，昨晚11時38分又有行人闖入竹北至新豐車站間的平交道，遭到2264次區間車撞擊，列車一度以單線雙向慢速行駛，直到晚間23時39分恢復雙線通車，後續影響7列次、117分鐘。

昨天晚間6時28分於中洲站北邊東正線（K369+300處），有行人侵入路線，遭3029次區間車撞及，行人被撞到東正線路線外，晚間6時48分尋獲被撞傷者，晚間7時01分救護人員確定闖入者已死亡，經路警蒐證後，通知於20時12分放行，影響18列454分。

台鐵表示，才剛發生中洲至仁德車站的不幸事故後，晚間11時38分於竹北=新豐間新豐南方平交道（K96+179），再發生行人侵入路線，遭2264次區間車撞及，竹北至新豐間以東正線單線雙向行車。

台鐵表示，被撞者於晚間11時20分由救護車送醫，經路警蒐證後，通知於晚間11時39分放行並恢復雙線行車，2264次區間車新豐至七堵間停駛，全部旅客約240人由1298次現場辦理接駁，1298次接駁完畢於晚間11時48進入新豐站，影響7列117分。

台鐵 竹北 行人

延伸閱讀

台鐵台南仁德區平交道 發生女子入侵遭區間車撞死意外

行人闖台鐵中洲站軌道「遭區間車撞飛」 影響18列車、454分鐘

維修車闖紅燈險撞區間車 台鐵3改善措施：嚴懲不貸

竹北停車場大樓再傳墜樓事故 縣府將加裝防護裝置

相關新聞

車闖二林馬拉松賽道 9歲童遭撞死

彰化縣、台中市兩地馬拉松昨都發生車禍意外，釀1死1傷。一名9歲男童昨跟著父親參加在彰化二林鎮開跑的公益馬拉松，卻遭闖入管...

中市霧峰乾溪橋前行人挨撞 1家2重傷

中市霧峰前天發生重大車禍，一輛休旅車偏離車道，暴衝撞上路口行人賴姓一家4口，賴男和岳母遭撞飛重傷，賴妻推著嬰兒車及時閃過...

影／摔車瞬間曝光！合歡山超車打滑 2少年遭水泥車輾斃

南投仁愛台14線埔霧公路昨天發生死亡車禍，2名17歲少年共乘機車行經人止關路段，從右側欲超越1輛水泥預拌車，機車打滑摔倒...

八旬老翁外出走失呆坐路邊 暖警巡邏發現協助返家

台南市81歲曾姓老翁外出走失5個小時，因體力不支，呆坐在中西區金華路國小旁，昨晚8點派出所員警巡邏經過發現，上前關心，發...

國道中山高嘉義交流道火燒車 1男不幸燒死車內

國道中山高嘉義交流道今天凌晨發生一起火燒車事故，有名男子疑逃生不及燒死在車內，詳細事故原因由國道警方調查中。

南台灣屏東旅遊當心 46處科技執法待命中、有8處明年1月啟用

降低交通事故發生，屏東縣全縣共設置46處科技執法點，涵蓋區間測速、違停偵測、路口多功能監測及車不讓人偵測等功能，根據統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。