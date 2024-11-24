基隆塔1女子墜落亡 明起停開放安檢 頂樓尖端將管制

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯，主塔高67公尺，是知名景點，今晚一名女子從頂樓墜樓，送醫不治，警方已報請檢方相驗釐清死因。市政府文化觀光局今晚說明，即起暫停開放基隆塔，除巡檢相關設施外，並將全面加強安全管理，整備完成後再公告開放日期。

基隆市文化觀光局表示，為利於檢警調查案件並研擬加強安全管理規範，基隆塔將暫停開放，未來也將加強現場人員之訓練，對於風險較高的基隆塔頂樓尖端部分，在重新開放後也將進行管制，以預防類似案件再度發生。此外，社會處亦將同步關懷家屬並給予必要協助。

基隆市一名50多歲婦人今晚從「基隆塔」墜落地面，警方封鎖現場調查。基隆塔去年底營運，今年6月間有名男子從塔上墜落死亡，今晚發生第2起遊客墜落死亡案件。

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯，主塔高67公尺、全跨87公尺的起重機意象的塔橋式結構，去年12月啟用。

「基隆塔」總經費3.7億，108年開工，配合基隆港特色，將防空洞改造及結合中正公園，以起重機意象設計塔橋式結構，可搭塔內電梯到中正公園眺望基隆港，成為基隆新地標，去年底開放後每天都有不少遊客。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

基隆塔1女子墜落亡，明起暫停開放安檢，未來開放後擬對頂樓尖端管制。圖／基隆市政府提供
基隆塔1女子墜落亡，明起暫停開放安檢，未來開放後擬對頂樓尖端管制。圖／基隆市政府提供

基隆港 死亡 頂樓

延伸閱讀

慶中華奪冠基隆簡家蚵仔煎送千顆燒賣 珍味香餅店全5折

營運近1年傳2起意外…婦人今晚從基隆塔墜地 當場喪命

中華隊12強奪冠 謝國樑、林沛祥將送千名學生大巨蛋觀賽

基隆今年推動容積移轉代金 首年2建案挹注市庫1.37億元

相關新聞

彰化二林馬拉松陪跑遭撞死…9歲男童「剛奪冠」是足球健將 師長不捨

彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松今天舉辦，9歲男童跟著參賽父親陪跑，行經儒林路時被楊姓男子駕駛的休旅車擦撞，頭部被輾過，送醫...

土城家樂福揹兒子走路 新北父跌倒「9月男嬰頭部撞地」…命危送醫

新北市土城區家樂福外，下午稍早1名父親揹著9個月大兒子走路不慎跌倒，父親雖無大礙，但9個月大男嬰因頭部撞地，當場失去呼吸...

影／摔車瞬間曝光！合歡山超車打滑 2少年遭水泥車輾斃

南投仁愛台14線埔霧公路昨天發生死亡車禍，2名17歲少年共乘機車行經人止關路段，從右側欲超越1輛水泥預拌車，機車打滑摔倒...

北市民生社區大廈起火悶燒 救出1女無呼吸心跳急救中

台北市民生社區今午大廈發生火警，警消獲報前往撲救，一名女子被救出後已失去呼吸心跳，送醫急救中，或是稍早已撲滅，確切起火原...

影／台中男跑馬拉松擁「太擁擠」？闖紅燈橫越道路被撞飛

台中市西屯區今天辦理「2024 Pokemon Run」路跑活動，田姓男子是參加者，但上午在凱旋路、凱旋七街口時，田擁主...

彰化二林馬拉松9歲男童遭撞死 肇事駕駛稱：開得很慢，沒看到男童

彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松今天上午舉行，一名9歲男童跟著參賽的父親陪跑，行經儒林路時被一輛休旅車擦撞，頭部被輾過，送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。