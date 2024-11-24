基隆塔1女子墜落亡 明起停開放安檢 頂樓尖端將管制

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯，主塔高67公尺，是知名景點，今晚一名女子從頂樓墜樓，送醫不治，警方已報請檢方相驗釐清死因。市政府文化觀光局今晚說明，即起暫停開放基隆塔，除巡檢相關設施外，並將全面加強安全管理，整備完成後再公告開放日期。

基隆市文化觀光局表示，為利於檢警調查案件並研擬加強安全管理規範，基隆塔將暫停開放，未來也將加強現場人員之訓練，對於風險較高的基隆塔頂樓尖端部分，在重新開放後也將進行管制，以預防類似案件再度發生。此外，社會處亦將同步關懷家屬並給予必要協助。

基隆市一名50多歲婦人今晚從「基隆塔」墜落地面，警方封鎖現場調查。基隆塔去年底營運，今年6月間有名男子從塔上墜落死亡，今晚發生第2起遊客墜落死亡案件。

基隆市政府利用防空洞改建的「基隆塔」豎梯，主塔高67公尺、全跨87公尺的起重機意象的塔橋式結構，去年12月啟用。

「基隆塔」總經費3.7億，108年開工，配合基隆港特色，將防空洞改造及結合中正公園，以起重機意象設計塔橋式結構，可搭塔內電梯到中正公園眺望基隆港，成為基隆新地標，去年底開放後每天都有不少遊客。