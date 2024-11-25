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中市霧峰乾溪橋前行人挨撞 1家2重傷

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

台中市霧峰區乾溪橋前的中正路與乾溪路口未畫設斑馬線，還有分隔島橫亙中間。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區乾溪橋前的中正路與乾溪路口未畫設斑馬線，還有分隔島橫亙中間。記者黃寅／攝影
中市霧峰前天發生重大車禍，一輛休旅車偏離車道，暴衝撞上路口行人賴姓一家4口，賴男和岳母遭撞飛重傷，賴妻推著嬰兒車及時閃過，受到輕傷，車禍原因調查中。警方發現，肇事車輛違規超載，連同駕駛有6人，這起車禍共釀9人受傷。

據了解，38歲李姓婦人本月23日下午駕車沿霧峰區中正路往大里方向行駛，經中正、乾溪路口時，車子突然右偏，迎面撞上右前方正在過馬路的賴男一家4口；賴男和岳母被撞飛重摔落地，賴妻推著嬰兒車走在前方，機警拉近嬰兒車閃過，僅受輕傷，剛滿周歲的兒子幸未受波及。李婦車上6人則受輕傷，擋風玻璃上留下兩個明顯的撞擊痕跡。

傷勢較重的賴男和岳母經送中國醫藥大學附設醫院，賴意識清楚，但因骨折傷重，轉至加護病房治療，賴的岳母留置急診室觀察。

據了解，肇事的李婦酒測值為零，車輛為何突右偏，她表示「沒有印象」。事故原因待調查，但警方查出，李婦車上連她共6人，已屬超載，依違反道路交通管理處罰條例處3千元至1萬8千元罰鍰，另追查肇事責任。

記者昨到事故路口實地觀察，當時賴姓一家4口從乾溪橋步行過乾溪路，但乾溪橋上只有自行車專用道，沒有人行道，且乾溪路與中正路口也未畫設斑馬線，分隔島橫亙馬路中間，行人通過路口時，只能較靠近中正路一側行走，險象環生。

市府交通局人員說，初步從衛星圖確認，從乾溪橋上下游道路的邊界連接，乾溪路分隔島未突出上下游邊線，但該路口未畫斑馬線，民眾若不願意走「ㄇ」字型斑馬線，就要繞出分隔島。為何沒有斑馬線？因該處是省道，將反映公路局處理。

嬰兒車 車禍

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