車闖二林馬拉松賽道 9歲童遭撞死

彰化二林昨公益馬拉松開跑，一名9歲男童跟著參賽的父親陪跑，卻遭汽車輾過不治。圖／民眾提供 彰化縣、台中市兩地馬拉松昨都發生車禍意外，釀1死1傷。一名9歲男童昨跟著父親參加在彰化二林鎮開跑的公益馬拉松，卻遭闖入管制路段的休旅車撞傷，傷重不治，肇事者稱沒看到男童，警方正調查釐清。

至於台中西屯區馬拉松，則有跑者走出交維跑道，跨越馬路時遭車輛撞飛，所幸僅擦挫傷。

伯立歐公益馬拉松昨在彰化二林舉行，吸引約4千人參賽。遭撞身亡的9歲陳姓男童未報名，但陪父親參賽，上午7時50分行經儒林路時，先被楊姓男子駕駛的休旅車擦撞，倒地後頭部遭輾過，當場沒呼吸心跳，送二林基督教醫院搶救後不治。

伯立歐馬拉松主辦單位發言人楊麗花說，賽道都有交通管制，昨共出動176名交管人員執勤。他們已辦路跑11年，發生交通事故深感遺憾，活動都有依規定辦理相關保險，會盡全力協助家屬後續事宜。

肇事楊姓駕駛則稱，儒林路該段道路並無管制，他車開得很慢，車速僅十幾公里，沒看到男童，直到感覺碰撞到什麼，下車查看才發現撞到男童。

據了解，男童是福興鄉人，父母目睹兒子發生意外悲痛萬分。男童還是鹿港國小足球隊成員，才剛獲縣長盃足球賽4年級男子乙組冠軍，噩耗傳出，學校師生都很難過。

警方初步調查，50歲楊姓駕駛右邊車身撞到前方男童，男童倒地後被右車輪輾過，全身多處重創，楊姓駕駛疑似未注意前方路況而肇事，詳細肇事原因釐清中。

彰化芳苑警分局說，警方在賽事6大路口交管，主辦單位也派出1百多人在各路口交管，但儒林路是當地要道且賽道很長，從起跑點二林工商到香田國小約3公里，楊是從未管制的產業道路轉進儒林路肇事，警方將釐清肇事責任，並檢討主辦單位管制措施是否有缺失。

另，台中市西屯區昨早舉行「2024 Pokemon Run」路跑，參賽跑者56歲田男行經凱旋七街口時，離開賽事跑道跨越馬路，因沒走在斑馬線上，也未注意到行人號誌紅燈，遭女子開車撞上。

跑者向警方表示，因覺跑道太擁擠；警方調查，開車的是68歲林姓婦人，疑未注意車前狀況，撞上田男。林女酒測值為零，田男全身多處擦挫傷，送醫急救後無生命危險，詳細肇事原因待釐清。