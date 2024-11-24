影／摔車瞬間曝光！合歡山超車打滑 2少年遭水泥車輾斃

南投仁愛台14線埔霧公路昨天發生死亡車禍，2名17歲少年共乘機車行經人止關路段，從右側欲超越1輛水泥預拌車，機車打滑摔倒，水泥車煞車不及輾過，2人慘死輪下。該事故過程被後車行車紀錄器拍下，摔車瞬間畫面今天曝光，畫面驚悚。

據了解，17歲蔡姓、朱姓少年是台中市某高中學生，昨天與同學朋友共5車9人相約騎機車上合歡山，一行人在中午12時許，行經台14線人止關路段時，因前方有輛水泥預拌車，蔡姓少年騎車載著朱姓少年企圖從右側超車，卻打滑摔車。

該起事故過程也被後車行車紀錄器拍下，摔車瞬間畫面今天曝光，畫面中，可看出，台14線埔里往仁愛霧社方向右側是山坡，路幅空間狹窄，少年騎乘的機車原本在水泥預拌車後方，但機車明顯加速，企圖要從右側路肩超越該輛水泥車。

而機車超車時疑是輾到路肩坑洞，先是連人帶車跳了一下，而在2少年幾乎已經超越水泥車時，機車又輾到大量土石，因此打滑倒地，2人摔落路面後，還來不及起身就遭後方水泥車輾過，畫面相當驚悚，但也讓家屬質疑是路況欠佳害命。

由於，朱姓少年頭部破裂，當場慘死；蔡姓少年下半身嚴重出血，到院前就傷重死亡。同行友人目睹車禍慘狀，嚇得不知所措，甚至痛哭，其中4男1女為同校同學，校方今發聲明表示，將協助身亡學生平安保險理賠，並啟動相關輔導事宜。

警方表示，經檢測，54歲潘姓水泥預拌車駕駛酒測值為0，未酒駕，確切肇事原因和責任仍待進一步調查釐清；同時再次呼籲，先前風災造成仁愛多地受損，砂石車與水泥預拌車為災修施工往來頻繁，若遇大型車輛應保持距離，勿輕易超車。