營運近1年傳2起意外…婦人今晚從基隆塔墜地 當場喪命
基隆市洪姓婦人今晚從「基隆塔」墜落地面，當場死亡，警方封鎖現場調查。基隆塔去年底營運，今年6月間有名男子從塔上墜落死亡，今晚發生第2起遊客墜落死亡案件。
基隆市前市長林右昌任內規畫興建基隆塔，搭配整修信二防空洞，加上希望之丘兒童遊戲場等據點，再以環山小徑串連，打造山、海、城立體旅遊動線。謝國樑上任後完成收尾工程，基隆塔和信二防空洞去年12月試營運後，正式對外開放參觀。
40多歲周姓男子今年6月21日從基隆塔墜落，警、消到場救援，周已無呼吸、心跳，送往衛福部基隆醫院急救後仍告不治。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚近8時接獲報案，有名女子從基隆塔墜落地面。消防人員到場救護，發現女子腦漿外溢、骨盆破裂，明顯死亡未送醫。
警方初步調查，死者為住在附近的57多歲洪姓婦人，現場未發現遺書，已封鎖現場採證，並通知家屬協助調查案發原因。
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