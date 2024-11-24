彰化二林馬拉松陪跑遭撞死…9歲男童「剛奪冠」是足球健將 師長不捨

彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松今天舉辦，9歲男童跟著參賽父親陪跑，行經儒林路時被楊姓男子駕駛的休旅車擦撞，頭部被輾過，送醫後不治，男童還是鹿港國小足球隊成員，日前才剛拿下縣長盃足球賽4年級男子乙組冠軍，惡耗傳出，讓學校師生都相當難過。

伯立歐公益馬拉松今天吸引約4千名跑者參賽，但卻發生憾事，9歲陳姓男童並未報名參賽，但他跟著參加6公里組的父親陪跑，行經二林鎮儒林路時，被楊男駕駛的休旅車擦撞，男童倒地，頭部遭輾過，當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治。

男童父母目睹他發生意外悲痛萬分，據了解男童是福興鄉人，就讀鹿港國小4年級，他非常喜歡運動，還是校內足球隊成員，足球隊日前才在縣長盃5人制足球錦標賽中拿下4年級組男子乙組冠軍，男童在校也非常有禮貌，消息傳回學校，讓學校師生相當震驚不捨。

發生意外後，賽道是否有確實做好交通管制也引發討論，警方正釐清肇事責任，主辦單位晚間再次發出聲明表示，對於賽事進行中有車輛硬闖跑道導致發生交通意外事件，對於失去的生命與家庭所承受的痛苦，他們深表痛心，也會盡全力協助家屬後續事宜。

主辦單位表示，路跑的賽道都有交通管制，今天共出動176名交管人員在各路口管制交通，初步了解，肇事駕駛在一處路口曾被交管攔過，後來又繞到另一條小路再轉到賽道，有待警方調查釐清，他們會全力配合。

不過肇事楊姓駕駛表示，儒林路該段道路並沒管制，他車開得很慢，車速大概只有十幾公里，因為人很多，也開不快，也沒看到男童，直到好像碰撞到什麼，才趕快下車查看，發現是撞到男童了，事後他也有到醫院關心，再到警局做筆錄。

彰化芳苑警分局表示，因儒林路是當地重要道路，且賽事跑道很長，從起跑點二林工商管制到香田國小約3公里，楊姓駕駛應是從產業道路轉進儒林路而肇事，警方將釐清肇事責任，並檢討主辦單位管制措施是否有缺失。

主辦知名田中馬拉松的中華民國舒康樂活運動協會總幹事鄭宗政說，辦馬拉松對選手安全的壓力最大，像田中馬選手有1萬6千多人，出動的交管人員就要500多人，醫護人員和志工要200多人，他們尤其對賽事較短的健跑組管理壓力更大，因為門檻低，往往是一家老小都參加，有的還不是報名選手，而是陪跑家人，增加的人，都考驗現場管理量能。

鄭宗政說，除了會一再提醒選手聽從自己身體真正聲音，千萬不能逞強參賽，對交管也都很謹慎，部份跑道因當地交通需求須人車同行，也考驗管制壓力，偶爾還會遇到要硬闖管制區的駕駛，都增加危險性，所以也請民眾務必要體諒主辦單位遵守配合管制。