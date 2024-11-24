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台鐵台南仁德區平交道 發生女子入侵遭區間車撞死意外
台鐵仁德區文賢路二段鐵路平交道，今晚約6點40分發生一名女子侵入平交台遭 3029次區間列車撞擊死亡，據了解，當時剩下北上一車道，供南下與北上列車行駛。南下列車從中洲之後的大湖、路竹、岡山、橋頭一直到潮州車站，都誤點約28分鐘。
鐵路警察局台南分駐所於今晚6點40分接獲通報，有一名女性進入台南市仁德區文賢路二段平交道，遭台鐵 3029次區間列車撞擊死亡。分駐所員警獲報後立即派員趕赴現場查處，經查入侵線路行人已無生命跡象陳姓女子（54歲）。至於真正死因警方仍在調查。
警方說，有關行人、車輛不得侵入鐵路路線行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法第 57條第二項及同法第 70 條裁罰。鐵路警察局呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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