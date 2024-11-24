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澎湖維修漁船下水側翻 造船廠老闆兒子遭壓無生命跡象

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，經消防員救出後已無生命跡象，經送醫搶救已恢復生命徵象，另一名印尼籍移工右腳受傷，警方正調查事發原因。

澎湖縣消防局指出，今天下午4時21分許獲報，位於馬公市案山里的「萬年造船廠」有工人遭船隻壓住，請求派遣人車前往救援，消防局隨即派遣馬公分隊器材車、消防車及救護車，共4 車12人前往搶救，由第一大隊副大隊長朱偉靖負責現場指揮。

勤務人員到場後查知，當時造船廠上架維修的CT漁船「利豐成」經保養修復後，準備下水時，船隻卻突然傾斜側倒，造成造船廠顏姓業者的24歲兒子被壓在船下重傷，另有一名印尼籍移工右腳受傷。

消防救護員利用破壞機具將壓在船下的顏男於4時38分救出脫困，但顏男已無生命跡象，兩人分別送往三總澎湖分院及部立澎湖醫院急救，顏男經搶救已恢復生命徵象，但仍在加護病房觀察；詳細事發原因由警方調查中。

澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，消防員將他救出送醫搶救，恢復生命徵象。記者石秀華／翻攝
澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，消防員將他救出送醫搶救，恢復生命徵象。記者石秀華／翻攝
澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，消防員將他救出送醫搶救，恢復生命徵象。記者石秀華／翻攝
澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，消防員將他救出送醫搶救，恢復生命徵象。記者石秀華／翻攝
澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，消防員將他救出送醫搶救，恢復生命徵象。記者石秀華／翻攝
澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，消防員將他救出送醫搶救，恢復生命徵象。記者石秀華／翻攝
澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，消防員將他救出送醫搶救，恢復生命徵象。記者石秀華／翻攝
澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，消防員將他救出送醫搶救，恢復生命徵象。記者石秀華／翻攝
澎湖縣案山里萬年造船廠今天下午4時21分許將修復的利豐成漁船下水時，不慎船隻傾斜側翻，造船廠顏姓老闆的兒子當場被壓在船底下，消防員將他救出送醫搶救，恢復生命徵象。記者石秀華／翻攝
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澎湖縣 馬公

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