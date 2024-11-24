母因遭兒家暴躲女兒家…新北男尋不著母下落 竟持刀大鬧姊公司

新北市汐止區34歲黃男因與母親爭吵涉嫌家暴，警方為黃母申請保護令後，黃母至余姓女兒住處暫住。不料黃男因找不到母親，竟持刀至同母異父的余姓姊姊工作場所處逼問。汐止警獲報趕抵持警棍將持刀的黃男壓制逮捕，詢後依妨害自由罪嫌送辦。

據了解，目前無業的34歲黃姓男子，之前與母親同住在汐止區。但黃男疑因情緒不穩定，與母親發生爭吵涉嫌家暴。警方獲報後替黃母申請保護令，黃母則暫時居住在43歲余姓女兒家中。

不料黃男因遍尋不著母親，21日上午竟持摺疊水果刀前往余姓姊姊位於汐止區中興路的工作場所，掏出刀械逼問母親行蹤，還威脅余女不能離開現場，余女見狀嚇得立即報警。

汐止警方獲報到場見黃男手持刀械，立即喝令黃男丟掉手中刀械，但黃男不予理會，警方立即施以強制力使用警棍擊打黃男手臂，其他警員趁黃男不注意時立即將他撲倒壓制在地逮捕，詢後將依妨害自由罪嫌送辦。警方同時也協助余女申請保護令，以維護人身安全。

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