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影／宜蘭孕婦急產打119求助 還沒等到救護員到就生下胎兒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府消防局今天上午接獲民眾報案，有名孕婦家中腹痛急產，請求119派員送醫，消防局勤務中心立即派遣宜蘭分隊救護車，由高級救護技術員吳明哲、孫誠睿與朱家興前往執行勤務，救護員才剛抵達門口，家人就說胎兒「已經出生了」。

救護人員進入現場，看到產婦及胎兒都在客廳中，家屬把胎兒用毛巾包裹、產婦以棉被保暖，救護員現場評估新生兒狀況，立刻擦乾、保暖、抽吸、給氧、夾上臍帶夾，並與家屬共同協助將媽媽搬運至擔架床，送往醫院進行後續處理。

縣消防局表示，產婦為第一胎，不清楚胎兒狀況，惶恐不安，救護員給予氧氣面罩治療、心理支持，另外新生兒的膚色紅潤，確認生命徵象穩定後，交由產婦懷抱著新生兒，持續救護車上生命監測，將母子平安送達陽大醫院，順利圓滿達成急產救護勤務。

消防局長徐松奕表示，平時受理孕婦急產的案件並不多，同仁處置得當，能冷靜評估新生兒及給予適當及救處置，將媽媽及寶寶平安送達醫院，值得讚許，也呼籲孕婦如有羊水破裂、子宮陣痛頻繁等生產前兆，可立即撥打119請求協助，確保產婦及新生兒安全。

宜蘭有名孕婦家中腹痛急產，請求119派員送醫，消防局勤務中心立即派遣宜蘭分隊救護車，救護員才剛抵達門口，家人就說胎兒已經出生了。圖／消防局提供
宜蘭有名孕婦家中腹痛急產，請求119派員送醫，消防局勤務中心立即派遣宜蘭分隊救護車，救護員才剛抵達門口，家人就說胎兒已經出生了。圖／消防局提供

孕婦 救護員 新生兒

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