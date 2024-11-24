影／宜蘭孕婦急產打119求助 還沒等到救護員到就生下胎兒

宜蘭縣政府消防局今天上午接獲民眾報案，有名孕婦家中腹痛急產，請求119派員送醫，消防局勤務中心立即派遣宜蘭分隊救護車，由高級救護技術員吳明哲、孫誠睿與朱家興前往執行勤務，救護員才剛抵達門口，家人就說胎兒「已經出生了」。

救護人員進入現場，看到產婦及胎兒都在客廳中，家屬把胎兒用毛巾包裹、產婦以棉被保暖，救護員現場評估新生兒狀況，立刻擦乾、保暖、抽吸、給氧、夾上臍帶夾，並與家屬共同協助將媽媽搬運至擔架床，送往醫院進行後續處理。

縣消防局表示，產婦為第一胎，不清楚胎兒狀況，惶恐不安，救護員給予氧氣面罩治療、心理支持，另外新生兒的膚色紅潤，確認生命徵象穩定後，交由產婦懷抱著新生兒，持續救護車上生命監測，將母子平安送達陽大醫院，順利圓滿達成急產救護勤務。