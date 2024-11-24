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花蓮港旁廠房失火 受限屋頂太陽光電板發電增滅火難度

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮港口旁的鐵皮廠房屋頂的光電發電設備今天發生火警，雖然燃燒面積不大，卻受限太陽能板遇光持續發電特性，消防人員擔心感電，只能先用乾粉滅火器、水霧壓制，下午2時許電工人員到場協助斷電處理，詳細起火原因需進一步釐清。

花蓮縣消防局指出，今天上午接近11時左右，花蓮港口旁的鐵皮廠房屋頂發生火警，起火點為廠房上方配置約600坪太陽能板區域。消防員依據消防署「搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，用乾粉壓制，並在6至10公尺以上水霧防護性滅火，但火勢受到太陽能板持續發電影響，火源無法撲滅，難以救援。

消防人員說，儘管台電第一時間切斷電流，不過太陽能板發電的內部電壓問題未解決，增加滅火難度；下午2時，電工專業人員趕赴現場，切斷電源。消防局指出，太陽能設備為高壓電，處理火警時一定要特別謹慎，電工人員配合切斷電源，順利解決問題。

太陽能板受到日光或有照度光線影響而產生電壓，因此，太陽能板發生火災或鄰接物火災輻射至太陽能板就會產生電壓，容易引起感電。

消防局表示，類似涉及高壓電設施的火災處置，需相關單位密切配合，現在已加強火災現場的安全防護；提醒類似設施的管理單位做好日常維護與檢測，避免再次發生意外，詳細起火原因仍待調查。

花蓮港旁鐵皮廠房屋頂光電發電設備起火，因太陽能板遇光發電特性，增添消防人員救火難度。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮港旁鐵皮廠房屋頂光電發電設備起火，因太陽能板遇光發電特性，增添消防人員救火難度。圖／花蓮縣消防局提供

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