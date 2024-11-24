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陸籍貨輪擱淺野柳第24天 有機會11月25日開始抽油

中央社／ 新北24日

中國籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺在新北市野柳岬第24天，船上存有290噸油品，今天海況稍微趨緩，作業人員冒險登輪，若鑽孔等前置一切順利，有機會在明天展開抽油作業。

「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上1座橋式起重機傾倒在礁岩上，船上另有2座橋式卸貨機，且船上殘油達290噸（其中43噸為輕油），外界憂心一旦外洩恐造成海洋汙染

近期受到東北季風及颱風來襲影響，野柳岬附近海象不佳，影響抽油作業推展，加上日前登輪檢視後，發現「鈺洲啟航」上的2座橋式卸貨機固定樁出現鬆動，擔心有安全疑慮而撤離作業人員。

相關單位原本提出要以燒焊方式固定基樁，但評估後不可行，經進一步討論，認為既然這波東北季風及颱風過境後，固定樁並未明顯位移，決定冒險一搏，先展開抽油作業，結束後再想辦法拆解橋式機。

交通部航港局也請相關單位提出撤離計畫，並在抽油期間派遣船舶及人員在旁警戒，一旦發現橋式機有倒塌之虞，就要以吹哨等方式提醒作業人員撤離。

另一方面，工程船「東方建設者」日前已將抽油所需大型機具吊掛上「鈺洲啟航」，作業人員上午搭乘船舶，將小型機具帶上「鈺洲啟航」，目前抽油管線已布設完成，接續可望展開鑽孔、安裝抽油閥等前置作業。

具備動態定位功能的工程船「水晶號」（CRYSTAL），預計明天清晨5時會從基隆港出發，前往現場海域協助抽油作業，若前置作業一切順利，有機會在明天開始抽油作業。

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後作業受關注。聯合報系資料照片
中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後作業受關注。聯合報系資料照片

基隆港 海洋汙染 航港局 野柳

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