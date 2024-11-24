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休旅車台中乾溪橋前突打偏釀2重傷 現場無行人穿越線

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區中正路與乾溪路口昨天下午發生休旅車撞上行人一家4口的交通事故，造成被撞的賴姓男子和其岳母兩人被撞飛起重傷送醫，目前仍搶救中。從事故現場看來，除了休旅車打偏是肇事原因之一，當地並無行人穿越道，且還有一個人行分隔島橫亙在通道中央，造成賴姓一家4口過馬路時險象環生，疑也是事故原因。

市府交通局人員說，初步從衛星圖確認，從路口乾溪橋上下游道路的邊界連接，似乎這分隔島沒有突出紅線，但也沒有畫設行人穿越線，所以民眾若不願意走ㄇ字型的斑馬線，就會遇到要繞出分隔島的問題。至於為何沒有行人穿越線，因為該處是省道，將反映公路局處理。

另據了解，傷勢較重的賴姓男子和其岳母，目前賴已轉至加護病房進一步治療，所以意識清醒。賴的岳母則仍在急診室留置觀察中。

據了解，李姓婦人昨天下午在霧峰區駕車沿中正路往大里方向行駛時，行經中正路與乾溪路口時，突然向右偏移，迎面撞上右側正在過馬路、和李婦對向的賴姓男子一家4口，造成賴和岳母傷重，幸推著嬰兒車的賴妻及時閃過，僅受輕傷，剛滿周歲的兒子未受波及。李婦車上的6人則受輕傷。

據了解，李婦（38歲）酒測值為0，對於為何車子會突然向右偏，她表示「沒有印象」。事故原因尚待調查，但李婦車上連她坐了6人，已屬超載，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第4款，處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，另並追查肇事責任。

台中市政府交通局人員說，初步從衛星圖確認，從路口乾溪橋上下游道路的邊界連接，似乎這分隔島沒有突出紅線，但也沒有做行人穿越線。圖／台中市政府提供
台中市政府交通局人員說，初步從衛星圖確認，從路口乾溪橋上下游道路的邊界連接，似乎這分隔島沒有突出紅線，但也沒有做行人穿越線。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區中正路與乾溪路口昨天下午發生休旅車撞上行人一家4口的交通事故，路口並無行人穿越線。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區中正路與乾溪路口昨天下午發生休旅車撞上行人一家4口的交通事故，路口並無行人穿越線。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區中正路與乾溪路口昨天下午發生休旅車撞上行人一家4口的交通事故，路口並無行人穿越線。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區中正路與乾溪路口昨天下午發生休旅車撞上行人一家4口的交通事故，路口並無行人穿越線。記者黃寅／攝影

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