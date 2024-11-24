耶誕城直播中日大賽人潮多 男童走失淚眼汪汪求助警尋回父母

新北市歡樂耶誕城昨晚舉行魔幻變裝童樂會，並在現場直播世棒12強中華隊與日本隊比賽，吸引許多民眾到場。不料晚間9時許1名男童疑走失淚眼汪汪，海山警發現後將男童帶回服務台並廣播，男童父母立即趕到服務台接愛兒，並頻向警員道謝。

據了解，新北市歡樂耶誕城昨天主題活動為「魔幻變裝童樂會」，除了舉辦盛大的變裝大遊行，也有超人氣的MOMO家族帶動跳活動，加上還直播世棒12強中華隊與日本隊比賽，吸引許多家長帶著孩童前來參加，感受歡樂的氛圍。

海山警員昨晚9時許在市民廣場周邊執行巡邏勤務時，發現1名男童疑與家人失散，在耶誕城主燈魔幻天使附近徘徊，不但四處東張西望且淚眼汪汪，警員立即將男童帶到服務台安撫。警員見男童十分驚恐，先提供零食及熱飲，待情緒回穩後，男童才表示和父母從中和到板橋參加耶誕城的活動，沒想到散場的人潮眾多，一不小心就和家人走失。

警方立即透過廣播協尋，心急四處找尋小孩的家長收聽到廣播後，立即趕到服務台，見到愛兒平安無事才放下心中大石，並頻頻向警員道謝。海山分局長陳保緒表示，耶誕城活動期間人潮眾多，週末經常湧入上萬民眾到訪，如有攜帶孩童者，務必隨時留意動向，各路口均有編排警員執勤，若民眾有需要服務，可就近尋求警方協助。