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打擊國土犯罪 士檢赴陽明山實地考察

中央社／ 台北24日電

士林地檢署今天表示，日前辦理教育訓練實地考察陽明山國家公園，得以實際體驗查緝人員執法辛勞，增進檢察官對於國土犯罪的認識及偵辦能量。

士林地檢署發布新聞稿指出，士檢鄰近陽明山國家公園，對於保護國土，維護此大自然，更是責無旁貸，為提升檢察官對於國土犯罪案件的認識，檢察長顏迺偉22日率同主任檢察官、檢察官及實習司法官，前往國家公園署陽明山國家公園管理處，舉行在職教育訓練「草山工作坊」打擊國土犯罪的實地參訪。

參訪行程，由陽明山國家公園管理處及警政署保安警察第七總隊積極協助，顏迺偉致詞表示，為貫徹法務部打擊國土犯罪、展現政府守護自然生態環境的決心，檢察官偵辦違反廢棄物清理、山坡地保育、水土保持等破壞山林環境案件的查緝力度至關重要，藉由此實地參訪，有助於檢方之後更有效率偵辦案件，並及時遏止環境犯罪所造成的危害，盡力維護山林區域的生態環境與自然資源。

保七總隊第四大隊長廖正成介紹陽明山國家公園的環境與地理特色，並以數個在陽明山國家公園內傾倒廢棄物的實際案例，說明案件對於環境破壞的情形及相關偵查作為，並帶著參訪者實地踏過崎嶇不平的山徑步道，實際體驗查緝人員執法過程辛勞。

新聞稿提及，這次教育訓練，透過實地參訪，旨在重申士檢確保國土安全決心，並經由與陽管處與保七總隊對陽明山地區環境保護工作的支援與合作，三方建立更加緊密溝通合作機制。

國家公園 檢察官 陽明山

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