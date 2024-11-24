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聚眾飆車往哪逃？竹南警方以口袋戰術逮22車、15人移送法辦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警局竹南分局、頭份分局動員30多名警力，口袋戰術在竹南鎮公義路、科學路口，查獲7輛廂型車、15輛未掛車牌機車，疑似聚眾飆車，全案扣車依公共危險等罪嫌究辦。

警方初步調查，這批車主透過LINE群組，趁著假日今天凌晨1點40分約在台61線新竹市香山路段車聚，現場因有警力部署，轉而到竹南科學園周邊車聚，警方今天凌晨2點多接獲報案，大批機車在科學路競速，噪音吵人也有安全之虞。

竹南警察分局長戴志龍指揮，啟動快打警力，並聯繫頭份分局支援，動員30多名警員，動用口袋戰術圍堵，不到半個小時在科學路、公義路一網成擒，扣案7輛廂型車、15輛未懸掛車牌機車。

警方說，他們以廂型車將機車載運到集結點，再疑似競速，現行犯逮捕15人，依違反刑法第185條公共危險罪嫌偵辦，後續將通知其他在現場競速民眾到案，並追查改裝車行，一併移送法辦，竹南分局呼籲民眾勿有危險駕車行為，警方將加強巡邏取締，維護用路人安全。

苗栗縣警局竹南分局、頭份分局動員30多名警力，口袋戰術在竹南鎮公義路、科學路口，查獲疑似聚眾飆車，現行犯逮捕15人，全案依公共危險等罪嫌究辦。圖／竹南警察分局提供
苗栗縣警局竹南分局、頭份分局動員30多名警力，口袋戰術在竹南鎮公義路、科學路口，查獲疑似聚眾飆車，現行犯逮捕15人，全案依公共危險等罪嫌究辦。圖／竹南警察分局提供
苗栗縣警局竹南分局、頭份分局動員30多名警力，口袋戰術在竹南鎮公義路、科學路口，查獲疑似聚眾飆車，現行犯逮捕15人，全案依公共危險等罪嫌究辦。圖／竹南警察分局提供
苗栗縣警局竹南分局、頭份分局動員30多名警力，口袋戰術在竹南鎮公義路、科學路口，查獲疑似聚眾飆車，現行犯逮捕15人，全案依公共危險等罪嫌究辦。圖／竹南警察分局提供

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