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影／台中男跑馬拉松擁「太擁擠」？闖紅燈橫越道路被撞飛
台中市西屯區今天辦理「2024 Pokemon Run」路跑活動，田姓男子是參加者，但上午在凱旋路、凱旋七街口時，田擁主辦方規畫的跑道太擁擠，因此走出交維設施後，橫越道路，但未注意到當時燈號為紅燈，開車的林姓女子沒注意到撞上，田男被撞飛，幸僅全身擦挫傷，無生命危險，詳細肇因待查。
台中市西屯區今早辦理路跑活動，田姓男子（56歲）是參加的跑者，今天上午7時許，田疑因感覺現場太擁擠，想往朝空曠處，在西屯區沿凱旋七街，橫越凱旋路上的三角錐活動交維設施，往凱旋八街方向步行，但田離開交維設施時，沒走在斑馬線，也未注意到當時行向的燈號為紅燈，當時林姓女子（68歲）開車沿凱旋路行駛，疑未注意車前狀況，撞上田男。
警方到場調查，林女沒有酒精濃度，田男全身受有多處擦挫傷，但送醫急救後無生命危險，詳細的肇事原因，需待後續調查釐清。
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