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猜猜我是誰、假檢警「複合式」詐騙 假冒165騙婦2千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團「複合式」詐騙，先以猜猜我是誰手法假冒親友借錢，再以假檢警手法謊稱涉案要求匯款，並指示撥打165反詐騙專線，假冒165警察通話取信，向卓姓女子騙走2千萬元。

警方調查，新北市卓姓女子上月初接到詐騙電話，詐團假冒她的兒子稱急需用錢，她臨櫃匯款及無摺存款給對方，接到詐團假冒台灣銀行來電，稱她匯款至警示帳戶，要求不要掛斷，在通話中按165查證。

詐團假冒165警察，稱她涉國際詐騙，要求申請網路銀行約定帳戶，交付網路郵局帳號及密碼，解除定存、基金及以保單、房屋抵押借款，轉帳至指定帳戶。她向新北地檢署及刑事局詢問案件偵辦情形，發現查無案件紀錄，驚覺遭騙，共損失2千萬元。

刑事局表示，詐團「複合式」詐騙，以猜猜我是誰、假檢警行騙，要求按165查證，其實是將電話轉接至詐團。

刑事局提醒，詐騙手法多元、不斷翻新，民眾應高度警惕，勿輕信來路不明訊息，增強防範意識保護財產安全，有疑問撥打165或110求助。

詐騙集團以猜猜我是誰、假檢警手法「複合式」詐騙，假冒165反詐騙專線取信。圖／刑事局提供
詐騙集團以猜猜我是誰、假檢警手法「複合式」詐騙，假冒165反詐騙專線取信。圖／刑事局提供

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