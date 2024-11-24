40歲男子陳屍74線停車場BMW車內 胞姊尋獲報警已無生命跡象
台中台74號快速道路潭子段高架橋下停車場，今傳出一名40歲男子失聯，姊姊察覺有異，找到停車位置，呼叫賴男毫無反應，向第五警分局松安所報案，轉潭子警方，上午10時許到場，確認男子已死亡，現封鎖現場偵辦。
停車場位在潭子區，靠近北屯區，由大雅分局接手。警方指出，家屬早上至松安所報死者賴男（73年次）失蹤，後詢問友人得知死者車輛可能停車地點，大姐賴女前往上述地點查找，竟發現死者疑在BMW車內明顯死亡，隨即通知119救護到場，但因明顯死亡故未送醫。
警方指出，初步查看無外力介入及打鬥痕跡，鑑識小組到場採證並報請司法相驗。
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