彰化二林馬拉松9歲男童遭撞死 肇事駕駛：路段未管制，沒看到男童

彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松今天上午舉行，一名9歲男童跟著參賽的父親陪跑，行經儒林路時被一輛休旅車擦撞，頭部被輾過，送醫後不治，主辦單位表示，賽事路段都有進行管制，不過肇事楊姓駕駛說該路段未管制，他開得很慢，也沒看到男童就撞到了，肇事原因警方調查中。

伯立歐公益馬拉松今天吸引約4千名跑者參賽，但卻發生憾事，9歲陳姓男童今天並未報名參賽，但他跟著父親一起跑，7點50分在行經二林鎮儒林路時，被楊姓男子駕駛的休旅車擦撞，男童倒地，頭部遭輾過，當場失去呼吸心跳，被送往二林基督教醫院搶救。

二基急診醫師林資洋表示，男童頭部重創，耳鼻大量出血，到院時已無呼吸心跳，經急救1小時候仍宣告不治。

伯力歐馬拉松主辦單位表示，路跑的賽道都有進行交通管制，舉辦路跑11年，今天發生交通事件，深感遺憾與難過，關於事件情形待警方調查釐清，活動各項規劃都有依照規定辦理相關保險，也會盡全力協助家屬後續事宜。

肇事楊姓駕駛表示，儒林路該段道路並沒管制，他車開得很慢，車速大概只有十幾公里，因為人很多，也開不快，也沒看到男童，直到好像碰撞到什麼，才趕快下車查看，發現是撞到男童了，事後他也有到醫院關心，再到警局做筆錄。

據了解男童是福興鄉人，父母目睹他發生意外悲痛萬分。警方初步調查，男童當時是跟著家人跑在儒林路上，50多歲的楊姓駕駛右車身撞到前方男童，男童倒地被右車輪輾過，全身多數重創，楊姓駕駛疑似未注意前方路況而肇事。