台中婦人駕車突打偏 造成9人受傷 行人一家4口兩重傷搶救中

台中市李姓婦人昨天下午在霧峰區駕車沿中正路往大里方向行駛時，行經中正路與乾溪路口時，突然向右偏移，撞上與右側同向的賴姓男子一家4口，造成賴和岳母傷重，幸推著嬰兒車的賴妻及時閃過，她僅受輕傷，剛滿周歲的兒子未受波及。李婦車上的6人則受輕傷。

據了解，李婦（38歲）酒測值為0，對於為何車子會突然向右偏，她表示「沒有印象」。事故原因尚待調查，但李婦車上連她坐了6人，已屬超載，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第4款，處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，另並追查肇事責任。

據了解，當時賴姓男子（30歲）正和妻子陳女（29歲）、岳母黃婦（53歲）帶著小孩在散步，突然遇上此劫，賴和岳母都因傷及頭部，傷勢嚴重，送中國醫藥大學附設醫院急救中。