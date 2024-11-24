台中婦人駕車突打偏 造成9人受傷 行人一家4口兩重傷搶救中
台中市李姓婦人昨天下午在霧峰區駕車沿中正路往大里方向行駛時，行經中正路與乾溪路口時，突然向右偏移，撞上與右側同向的賴姓男子一家4口，造成賴和岳母傷重，幸推著嬰兒車的賴妻及時閃過，她僅受輕傷，剛滿周歲的兒子未受波及。李婦車上的6人則受輕傷。
據了解，李婦（38歲）酒測值為0，對於為何車子會突然向右偏，她表示「沒有印象」。事故原因尚待調查，但李婦車上連她坐了6人，已屬超載，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第4款，處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，另並追查肇事責任。
據了解，當時賴姓男子（30歲）正和妻子陳女（29歲）、岳母黃婦（53歲）帶著小孩在散步，突然遇上此劫，賴和岳母都因傷及頭部，傷勢嚴重，送中國醫藥大學附設醫院急救中。
警方呼籲駕駛人務必遵守相關交通安全規則，開車上路應養足精神，切勿疲勞或分心駕駛，以確保自身及其他用路人安全。
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