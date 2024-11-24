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躺人行道咆哮！桃園酒醉男嚇壞路人 警到場陪散步散心
桃園市桃園區三民路一段昨晚8點多一名男子不明原因躺在人行道，引發路人側目報警，警方到場發現男子酒醉，協助與其家人聯繫並叫車回家，但男子咆哮罵人氣走司機，又在原地大吼大叫，驚動附近民眾圍觀，事後員警陪男子散步走路，將其帶返所內休息。
桃園警分局青溪派出所員警昨晚8點30分許接獲報案，前往三民路一段處理民眾路倒事件，員警與消防救護人員抵達現場經查看，發現該名51歲劉姓男子並無受傷，因為飲酒過量才會酒醉路倒。
經員警詢問了解，劉男到桃園與友人聚餐結束後，準備搭車返回新北市新莊區住處，但因酒醉失態，計程車司機沒人願意搭載，他不勝酒力才會倒在路旁，而員警與其家人連絡確認後，協調司機送男子返家。
孰料原本以為告一段落，不料劉男在車上咆哮罵人，把司機氣跑了他又躺在人行道上，還說要準備走路回家，為避免其暴衝跑到馬路上造成危險，員警陪他散步走路，因夜間溫度下降，為考量其身體健康，先行將其帶返所內休息，再由家屬領回。
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