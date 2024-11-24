躺人行道咆哮！桃園酒醉男嚇壞路人 警到場陪散步散心

桃園市桃園區三民路一段昨晚8點多一名男子不明原因躺在人行道，引發路人側目報警，警方到場發現男子酒醉，協助與其家人聯繫並叫車回家，但男子咆哮罵人氣走司機，又在原地大吼大叫，驚動附近民眾圍觀，事後員警陪男子散步走路，將其帶返所內休息。

桃園警分局青溪派出所員警昨晚8點30分許接獲報案，前往三民路一段處理民眾路倒事件，員警與消防救護人員抵達現場經查看，發現該名51歲劉姓男子並無受傷，因為飲酒過量才會酒醉路倒。

經員警詢問了解，劉男到桃園與友人聚餐結束後，準備搭車返回新北市新莊區住處，但因酒醉失態，計程車司機沒人願意搭載，他不勝酒力才會倒在路旁，而員警與其家人連絡確認後，協調司機送男子返家。