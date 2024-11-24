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基隆廟口奠濟宮火警 消防局調查為用電肇禍排除縱火

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆廟口夜市所在地奠濟宮的地下室，今早發生火警，無人傷亡。廟方質疑是否人為縱火破壞，消防局調查後，確起火原因為電氣因素，現場並未發現可疑人為縱火跡象。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早6時32分接獲報案，仁三路奠濟宮地下室冒出火煙，立刻派遣第1大和隊仁愛、信二、中山分隊，共13車23人前往現場後，布設水線噴灑泡沫滅火，7時11分控制火勢隨後撲滅，沒有人員受困傷亡。

廟方人員說，昨晚10時下班離開奠濟宮時沒有異狀，今早進到廟內，發現地下室好像都是煙，趕快打119求援。地下室只有抽水馬達和冷氣機，堆放的金紙為什麼會起火燃燒讓人想不通，質疑人為縱火，希望消局火災調查人員查清楚。

消防人員抵達現場，看到地室下室有火煙冒出，散發燒焦味。7時11分控制火勢隨後撲滅，消防局火災調查科人員進入火場勘查，燃燒面約約10平方公尺，部分金紙及雜物燒毀。

消防局今午表示，現場建築物為地上3層、地下1層的鋼筋混凝土建物，起火點在地下1樓倉庫，火災調查結果顯示起火原因為電氣因素，現場無發現可疑人為縱火跡象。

基隆市消防局提醒民眾，住家和倉庫都應注意安全使用電氣設備，並定期檢查電線及插座，避免因電氣設備問題引發火災，呼籲市民提高防火意識，共同維護公共安全。

基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝
基隆「廟口夜市」所在地的奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員滅火，調查起火原因為電氣因素。記者邱瑞杰／翻攝

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