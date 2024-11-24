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高雄7旬老婦稱上山「送衣給小孩」失蹤18小時 尋獲神情驚恐
高雄一名70歲老婦人昨天下午提著一袋舊衣服稱要「送給小孩」，就逕自走向自家後山，但整整失蹤18小時，家人遍尋不著，婦人最後被發現時全身有傷、眼眶瘀青，還以「倒栽蔥」方式跌進土堆裡，當地都稱「魔神仔又來了」；警消與里民合力將人搬運下山，提供靜脈注射和棉被，婦人平緩情緒後仍無法交代何處小孩和失蹤過程，在旗山醫院治療中。
家住在杉林區木梓里的70歲婦人昨天下午4點稱要「拿一袋舊衣服給小朋友」，就離開家門往住家後山「紅毛山」走，一直到入夜7點後，家人才發覺不對勁通報消防局協尋，當地里民也大動員找婦人，但直到深夜10點都沒在山上見到婦人身影，家屬考量搜救人員安全，只能先暫停行動，今早才繼續找人。
所幸一名村民在今早8點在山路上就發現婦人倒臥，據了解，該村民說當時婦人是以「倒栽蔥」方式倒在一旁土堆，姿勢相當詭異，且一袋衣服就散落在身旁，婦人全身都是擦挫傷，眼眶瘀青紅腫，身體脫水無力。消防隊協助將婦人搬運送醫後，先緊急做靜脈注射並給予保暖棉被，婦人才漸漸從驚嚇中緩過神來，心情逐漸平靜。
有稍微失智情形的婦人事後對上山的過程交代不清，無法解釋為何要送衣服給小孩，只說當時跌到後身體翻滾3圈倒在路邊，整晚都等不到人救援；民眾表示，當地紅毛山不是大山，熟悉路線的里民上山卻找不到婦人相當奇怪，所幸直到白天才找到。據了解2年前當地也有名71歲失智婦人在下午出門後未返家，警消最後在杉林大橋附近找到遺體。
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