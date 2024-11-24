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男子騎車載11歲女、5歲兒...翻落4公尺深山溝 警消急救送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市道175線咖啡公路，今上午發生機車翻落4公尺深山溝，警消趕至救護，聯手將爸爸，女兒及兒子3人救出送醫，初步檢視僅輕微擦挫傷，原因仍待釐清。

消防局119勤務中心上午10點44分獲報，東山區175線15.3公里處有機車自摔，消防局調派東山、關嶺消防分隊4車9人趕至。

消防隊員11點01分抵達，發現包括46歲李男及11歲女兒、5歲兒子摔落山溝，身上有多處血漬臉色驚恐，消防人員聯手將3人救出，意識均清楚，緊急送往柳營奇美醫院救治。

據知，事故前李男騎機車載著女兒、兒子，為何會人車跌落4公尺深山溝，第一時間但也說不清楚，仍待持續釐清原因。

台南市道175線咖啡公路，今上午發生機車翻落4公尺深山溝，警消趕至，將受傷的一家三口救出送醫。記者謝進盛／翻攝
台南市道175線咖啡公路，今上午發生機車翻落4公尺深山溝，警消趕至，將受傷的一家三口救出送醫。記者謝進盛／翻攝
台南市道175線咖啡公路，今上午發生機車翻落4公尺深山溝，警消趕至，將受傷的一家三口救出送醫。記者謝進盛／翻攝
台南市道175線咖啡公路，今上午發生機車翻落4公尺深山溝，警消趕至，將受傷的一家三口救出送醫。記者謝進盛／翻攝
台南市道175線咖啡公路，今上午發生機車翻落4公尺深山溝，警消趕至，將受傷的一家三口救出送醫。記者謝進盛／翻攝
台南市道175線咖啡公路，今上午發生機車翻落4公尺深山溝，警消趕至，將受傷的一家三口救出送醫。記者謝進盛／翻攝
台南市道175線咖啡公路，今上午發生機車翻落4公尺深山溝，警消趕至，將受傷的一家三口救出送醫。記者謝進盛／翻攝
台南市道175線咖啡公路，今上午發生機車翻落4公尺深山溝，警消趕至，將受傷的一家三口救出送醫。記者謝進盛／翻攝

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