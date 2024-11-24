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拍違停遭違規駕駛抓住　檢舉達人持傘打傷人雙雙法辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市36歲黃男昨天行經板橋三民路時見1輛轎車違停巷口，黃男持手機拍攝違規事實時，駕駛余男竟上前抓住黃男袖口，黃男情急之下持傘揮擊致余男頭部擦挫傷。海山警到場後黃男對余男提告妨害自由，余男對黃男提告傷害，警方詢後依法送辦。

據了解，海山警方昨天上午9時許接獲報案，在板橋區三民路二段有拉扯糾紛。埔墘派出所警員獲報趕抵，經查36歲黃男行經該處時，見41歲余男將車違停在巷口行人穿越道上，黃男於是持手機拍攝余男車輛違規情形。

余男發現黃男在拍攝立即上前理論，並抓住黃男袖口不讓他離開，黃男情急之下持雨傘攻擊余男頭部，導致余男頭部擦挫傷。警方到場了解狀況後，黃男堅持對余男提告妨害自由，余男則對黃男提告傷害，警方詢後將2人依法送辦。

另外警方檢視黃男拍攝余男違停情形，因影片未完整拍下余男違規臨時停車事實，且警方獲報到場後該車已駛離，故未告發取締。

余男(藍衣者)將拍攝的黃男抓住不讓他離開。圖／擷取自社會事新聞影音
余男(藍衣者)將拍攝的黃男抓住不讓他離開。圖／擷取自社會事新聞影音
海山警方到場詢問雙方事發原因。圖／擷取自社會事新聞影音
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余男將車違停在這處巷口行人穿越道。圖／擷取自GOOGLE地圖
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提告 違停

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