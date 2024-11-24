雲林啃老男懷疑錢被媽媽領走涉出手毆打致死 去年就曾有家暴記錄

雲林口湖鄉昨發生人倫悲劇，張姓男子疑因金錢糾紛與母親發生爭執，竟出手毆打，後母親在返家途中昏厥，送醫不治，將待法醫相驗後釐清死因，警方已將張男拘提到案，張男坦承出手毆打母親。張男無業多年，曾有家暴記錄，與前妻離婚後，3名孩子都由母親協助照顧，目前孩子已由親友介入照顧。

涉嫌毆打母親的張姓男子年約40歲，前妻離異後已過世，張男與3名孩子和母親同住，是列冊低收入戶，家中經濟由母親經營檳榔攤維持，母親除幫他照顧孩子，也幫另名兒子照顧一名孩子，去年曾有家暴母親記錄被通報。

附近居民表示，張男母親在村內經營檳榔攤許久，昨天她從檳榔攤要騎車回家時，在旁邊紅綠燈突然昏倒，附近鄰居趕緊衝上幫忙，當時有看到他兒子一臉怒氣要回家，後來才聽說是媽媽在檳榔攤被兒子毆打。

居民表示，村民表示，張母育有3子一女，涉案的張男是長子，其他子女住在外地，先生已經過世，張男無業多年、遊手好閒，想要抽煙、吃檳榔就到檳榔攤拿，三個孩子由張母幫忙照顧。

村民說，張男長期精神狀態不穩定，經常為了錢破口大罵自己的母親，曾經看他檳榔攤來來回回一天20多趟罵人，但沒見過他動手打母親，因他經常大呼小叫，孩子疑似讀書受影響，會到便利商店寫功課。

張男昨毆打母親後就返回家中，後在家裡被警方拘提到案，他坦承懷疑錢被媽媽領走，因此出手毆打。警方表示，將待法醫相驗後，釐清張母死因，將張嫌移送雲林地檢署偵辦，並已協助其3名子女向法院聲請緊急保護令獲准。張母照顧的四名孫子已由親友介入照顧，口湖鄉公所社會課及縣府社會處表示將持續關懷給予協助。

雲林縣府社會處表示，張男多次有情緒不穩定狀況，但沒有病識感，拒絕就醫，在去年曾被通報疑似精神不穩定，出現幻想，懷疑媽媽要領他的錢，對媽媽施暴，社工獲報後前往訪視，媽媽當時受暴情事輕微，且不願意接受社工介入，但縣府仍多次派員訪視並提供社福資源支持，多次欲轉介張男就醫，也被張男及其母親婉拒。

張男的女兒表示，爸爸平常不會罵他們，都是罵阿嬤，昨天早上就發現爸爸怪怪的，在家就好像為了錢的事情一直罵阿嬤「我要教訓你」、「把你打死」，阿嬤去檳榔攤工作後，有看到爸爸跟著去，因學校將段考，昨天她到校讀書前阿嬤還跟他們說上課加油，沒想到回來阿嬤已經不在了。