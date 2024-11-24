二林伯立歐馬拉松出意外 9歲陪跑男童被車撞送醫不治

彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松今天上午舉行，一名9歲男童跟著參賽的父親陪跑，行經儒林路時被一輛汽車擦撞，頭部被輾過，當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治，肇事原因警方調查中。

據了解，這名男童並未報名參賽，但他跟著父親一起跑，7點50分在行經二林鎮儒林路時，被一輛汽車擦撞，頭部遭輾過，當場失去呼吸心跳，被送往二林基督教醫院搶救。

二基急診醫師林資洋表示，男童頭部重創，耳鼻大量出血，到院時已無呼吸心跳，經急救1小時候仍宣告不治。