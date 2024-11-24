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二林伯立歐馬拉松出意外 9歲陪跑男童被車撞送醫不治
彰化縣二林鎮伯立歐公益馬拉松今天上午舉行，一名9歲男童跟著參賽的父親陪跑，行經儒林路時被一輛汽車擦撞，頭部被輾過，當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治，肇事原因警方調查中。
據了解，這名男童並未報名參賽，但他跟著父親一起跑，7點50分在行經二林鎮儒林路時，被一輛汽車擦撞，頭部遭輾過，當場失去呼吸心跳，被送往二林基督教醫院搶救。
二基急診醫師林資洋表示，男童頭部重創，耳鼻大量出血，到院時已無呼吸心跳，經急救1小時候仍宣告不治。
伯力歐馬拉松主辦單位表示，舉辦路跑11年，今天發生交通事件，深感遺憾與難過，關於事件情形待警方調查釐清，活動各項規劃都有依照規定辦理相關保險，也會盡全力協助家屬後續事宜。
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