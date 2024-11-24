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互看不順眼…桃園男酒醉憤持刀猛刺 男同事臟器外露亡
桃園市八德區一間人力仲介公司21日晚間發生一起凶殺案，住在公司宿舍的44歲江姓男子長期與室友62歲李姓男子感情不睦，當晚2人在宿舍喝酒後發生衝突，江男不滿對方挑釁憤而持刀猛刺李男，導致李男當場死亡，警方獲報後到場調閱監視器，確認凶手為江男，循線找到人後江男承認犯行，全案依法偵辦。
據了解，江男與李男皆任職於八德區和強路某人力仲介公司，2人平時住在公司提供的大通鋪宿舍，並為室友關係，但因長期生活習慣不同，經常起口角衝突，互看不順眼。
21日晚間9點多，江男、李男與其他同事在宿舍飲酒，孰料酒後2人又起口角，李男不滿大聲挑釁激怒江男，江男忍無可忍，憤而持手邊的刀具猛刺李男腹部，其他在場同事當場嚇壞立即報警請求協助，救護人員到場時李男臟器外露倒臥在地，已明顯死亡。
後續警方依現場其他同事的證詞並調閱監視器畫面，確認李男就是凶手，對此李男承認犯行，沒有過多辯詞，隨後警方也在附近草叢找到江男犯案用的凶刀，全案依法偵辦。
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