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北市酒吧醉後毆友砸場 醉漢又推警秒被壓制管束
黃姓男子近日與友人相約台北市中山區雙城街某酒吧飲酒，酒後因細故爭吵，攻擊對方並砸場，導致友人頭部受傷送醫，黃男後續又與到場員警發生推擠，遭保護管束並依社會秩序維護法裁罰。
警方調查，台北市警局中山分局圓山派出所11月22日凌晨4時許獲報，酒吧林立的雙城街巷內，某酒吧有酒客鬧事，派員到場發現，34歲黃男與友人35歲黃男相約飲酒，卻在酒後因心情不佳爆發口角，徒手毆打對方頭部並砸毀店內擺設。
員警介入後先協助傷者黃男送往馬偕醫院就診，另約制犯嫌黃男，不料犯嫌黃男酒後情緒失控，伸手推擠員警，當場被優勢警力壓制，帶回警所保護管束。
警方表示，因兩名黃男為朋友關係，傷者事後不願提告，但針對犯嫌黃男滋事行為，全案後續仍依社會秩序維護法裁罰；呼籲民眾理性飲酒，避免酒後脫序行為，若有不法暴力，警方定將究辦。
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