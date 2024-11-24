基隆廟口奠濟宮地下室火警 廟方質疑遭人縱火盼查清楚

基隆廟口夜市所在地奠濟宮，今早地下室發生火警，消防人員到場撲滅，無人傷亡。廟方認為，地下室的抽水馬達、冷氣機及線路都無異狀，只有金紙悶燒，研判人為縱火，希望警、消查清楚。消防局火災調查人員已前往採證鑑識。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早6時32分接獲報案，仁三路奠濟宮地下室冒出火煙，立刻派遣第1大和隊仁愛、信二、中山分隊，共13車23人前往搶救。

消防人員抵達現場，地下室有火煙冒出，散發燒焦味。消防人員布水線噴灑泡沫滅火，7時11分控制火勢隨後撲滅，沒有人員受困傷亡。

廟方人員說，近期雖有些小工程施作，但相關人員和機具都未在地下室。廟方人員昨晚10時下班，離開奠濟宮時沒有異狀，今早進到廟內，發現地下室好像都是煙，趕快打119求援。

廟方人員認為，奠濟宮地下室的電器只有抽水馬達和冷氣機，但機體和線路都沒有起火燃燒痕跡，金紙為什麼會起火燃燒他想不通，希望消局火災調查人員查清楚。