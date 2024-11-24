世界前三鐵鎚大廠在台中 董事長捐9.4公斤破門鎚護治安
幸記工業公司位於台中市烏日區，製作鐵鎚外銷，近年已躋身世界前三大，董事長陳英傑近日透過南屯所長邱量虔得知，台中市第四警分局有破門鎚需求，因此捐贈一組9.4公斤的破門鎚，以供分局攻堅不法集團、搶救人命之用。
第四警分局表示，幸記工業公司是台灣最大鎚斧類製造商，以外銷各式鐵鎚為主，近年更躋身世界前3大，幸記工業董事長陳英傑近日透過南屯所長邱量虔告知，過往員警隨身雖配有基本應勤裝備，但遇到緊急突發狀況攻堅抓捕犯嫌，抑或是救援命懸一線亟需破門搶救的民眾，若無即時取得專業破門設備恐錯失良機。
四分局說，陳英傑得知後即在22日捐贈公司生產外銷的「便攜式破門鎚」一組，重達9.4公斤重量，整體設計符合人體工學的手提把，使用上除能便於施力外，在擊錘前端運用特殊鍛造技術，撞擊時可發揮最大破壞力，有效成為警察執法利器，強化執勤效能。
第四警分局長陳祥麟表示，充實警察應勤裝備，有效保障警察執法的安全，向來是最重視的議題，感謝幸記工業公司的義舉，以具體行動支持警政工作，提供符合員警需求之執勤裝備，成為警察拼治安最堅實的後盾，對治安維護有莫大助益。
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