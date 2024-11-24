快訊

AI即時客服竟能幫忙寫程式？網友朝聖瘋玩 北捷：勿濫用公共資源

12強賽／台灣應援響徹東京巨蛋 清宮幸太郎：聲音大到不行

煩！Windows 11桌布APP新登場 竟暗藏暗黑功能「逼你棄用Chrome」

高雄男酒後持刀嚇壞買鹽酥雞民眾 警掏槍制伏手遭劃傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

郭姓男子21日晚上9時11分許在高市大寮區酒後持刀坐機車上，讓在旁邊買鹽酥雞的消費者看了打冷顫；警方獲報趕抵見狀，掏槍喝令郭趴下，林姓員警將郭壓制，拍落手中刀子時，不慎手掌遭劃傷，血流如注，幸無大礙；郭被逮回警所查辦。

臉書社團「大寮543」有網友貼文指，鳳林路一間鹽酥雞攤晚間9點多有人持刀被員警制伏，一位高高瘦瘦戴眼鏡的警察被他弄傷了，手流血不少，不知道有沒有怎樣，感謝大寮辛苦的警察弟兄。

轄區林園警分局指出，事發在22日晚間9時11分許，大寮分駐所員警接獲通報前往處理，當時鹹酥雞攤位有5、6名消費者排隊等候，只見24歲郭姓男子酒後精神不穩，手持疑似開山刀坐在機車上。

員警研判有危險性，隨即掏槍喝令郭趴下，警方趁郭男不注意之際，將郭手中刀子拍落後將其壓制在地，過程中，林姓員警右手掌不慎被刀劃傷，救護員趕抵，送醫治療後無大礙。

救護員評估郭男僅受輕傷，不須送醫，警方隨後將他帶回警所；郭酒醒後，聲稱記不清自己為何或有如此舉動，警詢後，依恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄郭姓男子22日晚間在大寮區鳳林路酒後持刀坐機車上，嚇壞一旁買鹽酥雞民眾，警掏槍（紅圈處）喝令他趴下，制伏時手遭劃傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子22日晚間在大寮區鳳林路酒後持刀坐機車上，嚇壞一旁買鹽酥雞民眾，警掏槍（紅圈處）喝令他趴下，制伏時手遭劃傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子22日晚間在大寮區鳳林路酒後持刀坐機車上，嚇壞一旁買鹽酥雞民眾，警掏槍喝令他趴下，制伏時手遭劃傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子22日晚間在大寮區鳳林路酒後持刀坐機車上，嚇壞一旁買鹽酥雞民眾，警掏槍喝令他趴下，制伏時手遭劃傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子22日晚間在大寮區鳳林路酒後持刀坐機車上（紅圈處），嚇壞一旁買鹽酥雞民眾，警掏槍喝令他趴下，制伏時手遭劃傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子22日晚間在大寮區鳳林路酒後持刀坐機車上（紅圈處），嚇壞一旁買鹽酥雞民眾，警掏槍喝令他趴下，制伏時手遭劃傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子22日晚間在大寮區鳳林路酒後持刀坐機車上，嚇壞一旁買鹽酥雞民眾，警掏槍喝令他趴下，制伏時手遭劃傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子22日晚間在大寮區鳳林路酒後持刀坐機車上，嚇壞一旁買鹽酥雞民眾，警掏槍喝令他趴下，制伏時手遭劃傷，幸無大礙。記者石秀華／翻攝

救護員 消費者 酒駕

延伸閱讀

足球／木蘭聯賽冠軍出爐 高雄Attackers首度摘冠 

2024樂無齡博覽會高雄登場 聚焦高齡族群需求

高雄城市咖啡節今開幕 吸引逾萬人聞咖啡香

反同婚林岱樺轉向 今午參加高雄同志遊行

相關新聞

鈺洲啟航擱淺善後方案拉鋸中 關鍵在船和貨還有救嗎？

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後作業受關注。承保第三責任險的保險公司支持移除船上的橋式卸貨機，加快作業速度。承保船體...

高雄男酒後持刀嚇壞買鹽酥雞民眾 警掏槍制伏手遭劃傷

郭姓男子21日晚上9時11分許在高市大寮區酒後持刀坐機車上，讓在旁邊買鹽酥雞的消費者看了打冷顫；警方獲報趕抵見狀，掏槍喝...

投資虛擬貨幣衝銀行提款37萬 她差點陷入詐騙圈套

台南市鄭姓女子，經網友介紹聲稱透過某投資平台投資比特幣，可獲利8至10倍，鄭女信以為真，跑到銀行告訴行員要臨櫃提款37萬...

合歡山超車打滑 2少年無照騎車遭攪拌車輾斃

南投縣仁愛鄉台十四線埔霧公路昨天發生死亡車禍，兩名十七歲少年共乘機車經過人止關路段，從右側超車，機車打滑摔倒，後方水泥攪...

聯結車撞飛轎車 3死2傷

宜蘭黃姓男子昨駕聯結車在五結鄉撞上唐姓男子的轎車，負責代駕的唐男與後座黃姓女乘客、林姓男乘客到院前失去呼吸心跳，急救不治...

彰縣偵查佐尋短 警局：無關霸凌

彰化縣警察局刑大傳出一名張姓偵查佐在租屋處尋短，即被聯想到與霸凌或績效壓力有關。彰化縣警察局表示，經調查，張姓偵查佐輕生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。