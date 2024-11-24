高雄男酒後持刀嚇壞買鹽酥雞民眾 警掏槍制伏手遭劃傷

郭姓男子21日晚上9時11分許在高市大寮區酒後持刀坐機車上，讓在旁邊買鹽酥雞的消費者看了打冷顫；警方獲報趕抵見狀，掏槍喝令郭趴下，林姓員警將郭壓制，拍落手中刀子時，不慎手掌遭劃傷，血流如注，幸無大礙；郭被逮回警所查辦。

臉書社團「大寮543」有網友貼文指，鳳林路一間鹽酥雞攤晚間9點多有人持刀被員警制伏，一位高高瘦瘦戴眼鏡的警察被他弄傷了，手流血不少，不知道有沒有怎樣，感謝大寮辛苦的警察弟兄。

轄區林園警分局指出，事發在22日晚間9時11分許，大寮分駐所員警接獲通報前往處理，當時鹹酥雞攤位有5、6名消費者排隊等候，只見24歲郭姓男子酒後精神不穩，手持疑似開山刀坐在機車上。

員警研判有危險性，隨即掏槍喝令郭趴下，警方趁郭男不注意之際，將郭手中刀子拍落後將其壓制在地，過程中，林姓員警右手掌不慎被刀劃傷，救護員趕抵，送醫治療後無大礙。

救護員評估郭男僅受輕傷，不須送醫，警方隨後將他帶回警所；郭酒醒後，聲稱記不清自己為何或有如此舉動，警詢後，依恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。