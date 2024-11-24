鈺洲啟航擱淺善後方案拉鋸中 關鍵在船和貨還有救嗎？

中國大陸鈺洲啟航號擱淺在野柳岬，善後作業受關注。承保第三責任險的保險公司支持移除船上的橋式卸貨機，加快作業速度。承保船體險的保險公司認為船和貨「還有救」，希望設法連船帶貨拖離，處理方式尚未取得共識。

鈺洲啟航貨輪10月14日進基港隆靠泊時，撞倒碼頭上的橋式起重機，因洽商理賠事宜，同月29日清晨才離港。當時颱風逼近台灣，鈺輪在野柳海域動力不足，船長當晚棄船，船上17人全數獲救，貨輪31日凌晨在野柳岬擱淺。

交通部航港局、船東和保險公司研商善後，優先抽除油料防止汙染。只是11月間東北季風增強，海象不佳，直到11月13日才將抽油機具吊掛上鈺輪。只是隔天要抽油時，發現船上裝載的1部橋式卸貨機，因被擱淺後傾倒的橋式起重機撞擊，基樁鬆脫及滑軌有安全疑慮，暫緩抽油。

國內過去處理擱淺船隻是先抽油，再移除貨物，最後處理船體。鈺輪裝載的卸貨機出狀況，決定先穩固，以免抽油時造成漏油。只是考慮卸貨機處理難度高，鈺輪甲板應力設計及蜂巢式艙間，又較一般貨輪漏油風險低，且貨輪和橋式機傾倒狀況較不致位移，因此有人在思考是不是直接移除貨物再抽油。

至於能否移除貨物，還待承保船體險的大陸保險業者決定。據了解，鈺輪船東有意宣布全損，意即放棄所有貨輪和貨物，但因為有打撈業者向船體險承保公司表示，有辦法將鈺輪拖離淺地點，減少損失。