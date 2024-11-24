投資虛擬貨幣衝銀行提款37萬 她差點陷入詐騙圈套

台南市鄭姓女子，經網友介紹聲稱透過某投資平台投資比特幣，可獲利8至10倍，鄭女信以為真，跑到銀行告訴行員要臨櫃提款37萬元，幸好行員關懷提問發現有異通報警員到場勸阻後，保住她辛苦積蓄。

鄭女前天中午剛開始表示，她提領現金要給胞妹急用所需，但推託不需警方向胞妹確認，後續在警員不斷提問，她說出實情。因結識一名男網友告訴她，投資虛擬貨幣保證獲利，有一個交易平台為了推廣比特幣，只要透過該平台投資比特幣，就可以有8至10倍的獲利。

男網友聲稱買賣比特幣有價差，保證獲利，慫恿鄭女一定要投資比特幣。鄭女想大賺一筆，到某銀行臨櫃提款37萬元，對方還提醒鄭女臨櫃提款時不能說是投資比特幣，要以其他正當理由來搪塞，否則會影響投資收益。行員警覺有異報台南市警二分局民權派出所處理。

警員江其霖、盧永耀、李美慧研判鄭女遇上詐騙，告訴她相關類似案例，同時查詢該名男網友所提供的銀行帳戶，發現受款帳戶金流異常，且款項多流向國外，耐心開導及勸說下，鄭女才恍然大悟，成功守住荷包。