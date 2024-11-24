陸軍工兵夥3友催討油資 保養品澆頭、翻錢包、奪手機

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

在陸軍工兵群服役楊姓職業軍人，不滿楊姓女友人積欠400元油資，撂3友上門討債，命她交錢未果，竟將她推倒、拿保養品澆頭、自行翻皮包拿走600元，關燈踹她一腳後奪走她的i8+手機，桃園地檢署偵結，依強制、搶奪罪起訴。

犯罪事實指出，23歲楊姓男子之前與多名友人一起出遊，當時由他駕車搭載楊姓被害女子與其男友，由於不滿楊女積欠他的400元油資未還，去年3月11日下午2點，撂了共同的2女1男友人一塊去楊女位於中壢區的租屋處。

楊男等進屋後，立刻命令楊女交錢，見她慢吞吞，於是將她推倒，拿起桌上保養品倒在她的頭上後，自行翻找楊女的錢包，拿走裡面的600元，搜刮一陣後，突然關閉房內的燈光，趁著昏暗之際，踹了楊女一腳後，趁她倒地不備之際，奪走楊女的iPhone 8 Plus手機，得手後4人旋即逃離現場，案經楊女報警處理。

檢警調查時，楊女坦承確實有積欠楊男400元的油錢，案發當天，她有拿500元給他，但不知楊男為何又抽走她錢包內的100元，也不解為何臨走前還要奪走她的手機；檢方調查，楊男趁關燈、踹倒楊女，讓她不及防備之際，迅速拿走手機離去，這部分尚未達至使被害人不能抗拒的程度，因此不構成強盜罪，而是搶奪。

楊姓職業軍人不滿楊姓女友人積欠400元油資，竟撂共同3友前往楊女位於中壢區租屋處上門討債，將她推倒、保養品澆頭、自行翻找皮包，踹倒她後奪走手機，桃園地檢署偵結，將楊男依強制、搶奪等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
楊姓職業軍人不滿楊姓女友人積欠400元油資，竟撂共同3友前往楊女位於中壢區租屋處上門討債，將她推倒、保養品澆頭、自行翻找皮包，踹倒她後奪走手機，桃園地檢署偵結，將楊男依強制、搶奪等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
楊姓職業軍人不滿楊姓女友人積欠400元油資，竟撂共同3友前往楊女位於中壢區租屋處上門討債，將她推倒、保養品澆頭、自行翻找皮包，踹倒她後奪走手機，桃園地檢署偵結，將楊男依強制、搶奪等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
楊姓職業軍人不滿楊姓女友人積欠400元油資，竟撂共同3友前往楊女位於中壢區租屋處上門討債，將她推倒、保養品澆頭、自行翻找皮包，踹倒她後奪走手機，桃園地檢署偵結，將楊男依強制、搶奪等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

桃園地檢署 男友 討債

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