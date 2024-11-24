彰縣偵查佐尋短 警局：無關霸凌

彰化縣警察局刑大本月17日傳出一名偵查佐在租屋處尋短，縣警局調查，這名偵查佐尋短是因個人因素，與霸凌、績效壓力無關。本報資料照片 彰化縣警察局刑大傳出一名張姓偵查佐在租屋處尋短，即被聯想到與霸凌或績效壓力有關。彰化縣警察局表示，經調查，張姓偵查佐輕生是因個人因素，與霸凌、績效壓力無關。

勞動部勞發署北分署發生員工疑遭霸凌後輕生案，網友在臉書社團「靠北police」發文指出，彰化縣警局張姓偵查佐「疑似」輕生，並指勞動部一名職員輕生就搞到行政院長道歉，送檢調調查。

基層警質疑，警察一年來有多人輕生死亡，每個人都是跟「家庭、感情因素有關」？

彰化縣警察局昨天證實，本月十七日確有一名刑大張姓偵查佐，因未到辦公室上班，同事認為可疑，到他租處察看，發現已尋短。這名三十九歲的偵查佐是台中人，已婚，育有一子，曾在派出所服務，約兩年前，考取偵查佐進入刑大服務，平時工作認真，自我要求高，平時未有異狀，家屬對於他的死亡並無異議。

縣警局表示，張姓偵查佐輕生後，縣警局即深入調查，訪查了十多人，未發現他與同事不睦，或與績效壓力、長官領導造成霸凌等問題有關，縣警局也未接獲相關檢舉，調閱監視器查證後，與霸凌、績效壓力無關，對其輕生甚表遺憾，強調警方不追求績效，員警若有心理狀況，警局會提供專業心理諮商。

※提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線