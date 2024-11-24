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合歡山超車打滑 2少年無照騎車遭攪拌車輾斃

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

台14線人止關路段死亡車禍，2名17歲少年騎機車摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，造成2名少年慘死。圖／讀者提供
台14線人止關路段死亡車禍，2名17歲少年騎機車摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，造成2名少年慘死。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉台十四線埔霧公路昨天發生死亡車禍，兩名十七歲少年共乘機車經過人止關路段，從右側超車，機車打滑摔倒，後方水泥攪拌車煞車不及輾過，後座朱姓少年頭顱破裂慘死，騎車蔡姓少年下半身重傷，送醫急救不治，肇事原因和責任由警方調查。

據了解，蔡姓、朱姓（均十七歲）是台中市某高中學生，昨天和同學朋友相約，共五車九人一起騎機車到合歡山旅遊。中午十二時四十分，行經台十四線人止關路段時，前方有輛水泥攪拌車，蔡姓少年企圖從右側超車。

不過，右側就是山坡，路幅空間相當狹窄，機車疑因路面有砂石摔車，兩人摔落路面還沒起身，即遭水泥攪拌車輾過，朱姓少年頭部破裂當場慘死，蔡姓少年則下半身重傷，同行友人目睹車禍慘狀，嚇得不知所措。

消防隊獲報立刻派救護車到場，朱姓少年明顯死亡，蔡姓少年雖無呼吸心跳，救護人員還是趕緊送醫，一路以心肺復甦術搶救，但因下半身嚴重出血，到院前仍傷重死亡，家屬接獲通知，難以相信兩名少年車禍身亡，痛哭失聲。水泥攪拌車潘姓駕駛（五十四歲）酒測值為零。

警方表示，仁愛鄉清境、合歡山是旅遊勝地，假日遊客更多，常有許多民眾組隊開車、騎機車上山旅遊。不過，埔霧公路和合歡山公路路幅狹窄，山路彎道多，仁愛鄉最近又因風災受損，正在進行工程施工，砂石車與水泥攪拌車車多，提醒騎士遇大型車輛保持距離，勿輕易超車。

合歡山 死亡 車禍

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