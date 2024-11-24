兒綁胸前成肉墊…機車對撞 6個月男嬰重摔不治

台中市大里區東榮路22日下午3時40分發生機車對撞車禍。圖／讀者提供 台中市大里區東榮路口前天發生一起死亡車禍，廿六歲林姓女子胸前背著僅六個月大的兒子，騎車行經路口時，未料與黃姓男子騎車左轉對撞發生車禍，男嬰成了「人肉墊」重摔搶救不治，警方將林女、黃男依過失致死罪送辦。

警方調查，本月廿二日下午，黃男（六十一歲）騎機車沿東榮路往中興路方向行駛，行經西榮路時突然左轉，對向的林女未戴安全帽，並將六個月大男嬰綁在胸前，兩車不慎相撞倒地。

車禍造成林女、黃男肢體擦挫傷，但意識清楚，被綁在林女胸前的六個月大男嬰因撞擊地面，當場失去呼吸心跳，送醫搶救雖一度恢復心跳，但傷勢嚴重，未脫離險境，隨後轉往中國附醫搶救，因為傷重昨天凌晨不治。林女因車禍導致手骨折，仍在醫院治療。

林女指出，前天是要載小孩到醫院打疫苗，沒想到發生意外，她得知兒子死訊，在臉書發文表示「我的小孩沒了！真的沒了」，男嬰親友也透露，黃男沒有道歉，實在太可惡。

警方調查，雙方駕駛人酒測值均為零，黃男未依規定駛入來向車道，林女騎車附載人員未依規定設在後座，且未戴安全帽，均依過失致死罪送辦，肇責原因送交通大隊分析研判。