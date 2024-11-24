聯結車撞飛轎車 3死2傷

宜蘭五結鄉昨凌晨發生重大車禍，聯結車與自小客車疑因行經路口未減速相撞，釀三死二傷悲劇。圖／消防局提供 宜蘭黃姓男子昨駕聯結車在五結鄉撞上唐姓男子的轎車，負責代駕的唐男與後座黃姓女乘客、林姓男乘客到院前失去呼吸心跳，急救不治；另兩名乘客重傷住院觀察，雙方均無酒駕，警方依過失致死等罪將黃男送辦，檢方複訊後命黃男十萬元交保。

警方初步研判，二車經過閃紅黃燈路口時，均未減速避讓另一側來車，疑是造成車禍主因。黃男未否認撞上轎車，但他表示當時自己在幹道正常駕駛，看到支道上有轎車衝出，根本來不及煞車或閃避。

警方調查，昨凌晨二時五十一分，黃男駕駛聯結車載運蔬菜，沿五結中路三段由西向東行駛，唐男駕駛本田轎車，沿三興路由南往北行駛；轎車經過五結中路三段、三興路閃紅燈路口未減速，聯結車從另一側道路駛來，也未因閃黃燈減速，撞上轎車左後側。

轎車當場被撞飛，旋轉一個半圈再撞上路邊，附近民眾聽見車禍巨響，跑出查看時發現是重大車禍，旋即協助報案。消防人員趕抵現場，發現轎車左側車門嚴重變形，唐男等人受困車內，動用機具切開車體救人，緊急將車上五人分送醫院救治。

唐男（五十歲）、黃女（廿四歲）、林男（卅九歲）急救宣告不治；銀姓女乘客（卅四歲）、邱姓男乘客（卅三歲）有骨折等傷勢，邱男目前在加護病房住院觀察。

據了解，唐男是代駕，四名乘客彼此是友人，分別來自北北桃。家屬接獲噩耗不可置信，已趕往宜蘭協助，他們表示不知四人為何一起到宜蘭。警方報請檢方相驗，將待二名傷者傷勢穩定後詢問案情。