聽新聞
0:00 / 0:00

聯結車撞飛轎車 3死2傷

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭五結鄉昨凌晨發生重大車禍，聯結車與自小客車疑因行經路口未減速相撞，釀三死二傷悲劇。圖／消防局提供
宜蘭五結鄉昨凌晨發生重大車禍，聯結車與自小客車疑因行經路口未減速相撞，釀三死二傷悲劇。圖／消防局提供
宜蘭黃姓男子昨駕聯結車在五結鄉撞上唐姓男子的轎車，負責代駕的唐男與後座黃姓女乘客、林姓男乘客到院前失去呼吸心跳，急救不治；另兩名乘客重傷住院觀察，雙方均無酒駕，警方依過失致死等罪將黃男送辦，檢方複訊後命黃男十萬元交保。

警方初步研判，二車經過閃紅黃燈路口時，均未減速避讓另一側來車，疑是造成車禍主因。黃男未否認撞上轎車，但他表示當時自己在幹道正常駕駛，看到支道上有轎車衝出，根本來不及煞車或閃避。

警方調查，昨凌晨二時五十一分，黃男駕駛聯結車載運蔬菜，沿五結中路三段由西向東行駛，唐男駕駛本田轎車，沿三興路由南往北行駛；轎車經過五結中路三段、三興路閃紅燈路口未減速，聯結車從另一側道路駛來，也未因閃黃燈減速，撞上轎車左後側。

轎車當場被撞飛，旋轉一個半圈再撞上路邊，附近民眾聽見車禍巨響，跑出查看時發現是重大車禍，旋即協助報案。消防人員趕抵現場，發現轎車左側車門嚴重變形，唐男等人受困車內，動用機具切開車體救人，緊急將車上五人分送醫院救治。

唐男（五十歲）、黃女（廿四歲）、林男（卅九歲）急救宣告不治；銀姓女乘客（卅四歲）、邱姓男乘客（卅三歲）有骨折等傷勢，邱男目前在加護病房住院觀察。

據了解，唐男是代駕，四名乘客彼此是友人，分別來自北北桃。家屬接獲噩耗不可置信，已趕往宜蘭協助，他們表示不知四人為何一起到宜蘭。警方報請檢方相驗，將待二名傷者傷勢穩定後詢問案情。

宜蘭 撞飛 車禍

延伸閱讀

疑變換車道車距太近…中彰快速路二車碰撞 轎車失控擦撞護欄一人受傷

影／宜蘭五結大車撞小車3死影像曝 路口閃黃紅燈均未停讓

影／台中大里又見鬼切車禍！18歲男機車騎士當場被噴飛

影／宜蘭五結凌晨重大車禍3人死亡 聯結車與小客車相撞

相關新聞

9高中生相約騎車衝合歡山 2人遭攪拌車輾死…目擊友人嚇哭

南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路今天中午發生死亡車禍，兩名17歲少年共乘機車經過人止關路段，從右側超車，機車打滑摔倒，遭水泥...

兒綁胸前成肉墊…機車對撞 6個月男嬰重摔不治

台中市大里區東榮路口前天發生一起死亡車禍，廿六歲林姓女子胸前背著僅六個月大的兒子，騎車行經路口時，未料與黃姓男子騎車左轉...

宜蘭五結車禍釀3死2傷 肇事駕駛「無羈押必要」10萬元交保

宜蘭五結鄉今天凌晨發生嚴重車禍，駕駛聯結車的30歲黃姓男子撞上1輛白色本田自小客車，導致3死2傷。黃男稱自己是「正常駕駛...

疑變換車道車距太近…中彰快速路二車碰撞 轎車失控擦撞護欄一人受傷

中彰快速道路台中潭子段前晚發生車禍，轎車疑變換車道時與別車車距太近，二車碰撞，一人受傷送醫，外傳有二車競速情形，台中警方...

彰化縣1名偵查佐死亡 遭疑和霸凌有關？警局發聲否認了

勞動部勞發署北分署吳姓公務員疑遭霸凌輕生，引發各界對職場霸凌的撻伐，彰化縣警察局刑大本月17日也傳出一名偵查佐在租屋處尋...

合歡山超車打滑 2少年無照騎車遭攪拌車輾斃

南投縣仁愛鄉台十四線埔霧公路昨天發生死亡車禍，兩名十七歲少年共乘機車經過人止關路段，從右側超車，機車打滑摔倒，後方水泥攪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。