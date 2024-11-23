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9高中生相約騎車衝合歡山 2人遭攪拌車輾死…目擊友人嚇哭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路今天中午發生死亡車禍，兩名17歲少年共乘機車經過人止關路段，從右側超車，機車打滑摔倒，遭水泥攪拌車輾過，後座朱姓少年頭顱破裂慘死，騎車蔡姓少年下半身重傷，送醫急救不治。詳細肇事原因和責任，正由警方調查。

據了解，蔡姓、朱姓是台中市某高中學生，今天和同學朋友相約，9人分乘5輛機車到合歡山旅遊。中午12時40分，行經台14線人止關路段時，前方有輛水泥攪拌車，蔡姓少年企圖從右側超車。

不過，右側就是山坡，路幅空間相當狹窄，機車疑似因路面砂石摔倒，兩人摔落路面還沒起身，就遭水泥攪拌車輾過，朱姓少年頭部破裂當場慘死，蔡姓少年則是下半身重傷。同行同學和友人目睹車禍慘狀，嚇得不知所措。

仁愛消防分隊接獲報案，立刻派救護車到場，朱姓少年明顯死亡，蔡姓少年雖無呼吸心跳，救護人員還是趕緊送醫，並一路以心肺復甦術搶救，但因下半身嚴重出血，到院前仍傷重死亡，家屬接獲通知，難以相信兩名少年車禍死亡，痛哭失聲。肇事水泥攪拌車潘姓駕駛（54歲）酒測值為零。

警方表示，仁愛鄉清境、合歡山是旅遊勝地，假日遊客更多，常有許多民眾組隊開車、騎機車上山旅遊。不過，埔霧公路和合歡山公路路幅狹窄，山路彎道多。仁愛鄉最近又因風災受損，正在進行工程，砂石車、水泥攪拌車等施工車輛多。提醒機車騎士，行經山區除了注意路況，遇到大型車輛也需保持距離，勿輕易超車，確保自身安全。

仁愛鄉埔霧公路高中學生騎機車摔車，慘遭後方攪拌車輾過，兩人慘死，觸目驚心。圖／民眾提供
仁愛鄉埔霧公路高中學生騎機車摔車，慘遭後方攪拌車輾過，兩人慘死，觸目驚心。圖／民眾提供
仁愛鄉埔霧公路高中學生騎機車摔車，慘遭後方攪拌車輾過，兩人慘死，觸目驚心。圖／民眾提供
仁愛鄉埔霧公路高中學生騎機車摔車，慘遭後方攪拌車輾過，兩人慘死，觸目驚心。圖／民眾提供

南投縣 合歡山 死亡 車禍

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